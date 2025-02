F1, test a Sakhir 2° turno: la McLaren passa al comando con Norris, Ferrari quarta con Leclerc

Prima giornata dei test collettivi per la Formula 1 e due sessioni durante le quali i dieci team del Mondiale hanno lavorato sodo per sviluppare le nuovissime monoposto della stagione 2025. Impossibile esprimere subito giudizi definitivi, anche perché, nonostante le prove siano sul circuito di Sakhir in Bahrain, la temperatura non ha mai superato i 20 gradi e in serata (la bandiera a scacchi è stata sventolata alle 20 locali) si è scesi fino a 15 gradi.

Nessuno ha utilizzato le gomme soft, alternando le medie alle hard. Se al mattino la McLaren aveva girato con Oscar Piastri disinteressandosi completamente del cronometro, nel pomeriggio con Lando Norris il ritmo si è alzato e l'inglese ha concluso la giornata con il miglior tempo assoluto in 1'30"430. Negli ultimi giri poi, la McLaren di Norris è stata ricoperta in gran parte con vernice verde per permettere agli ingegneri di verificare al meglio i flussi aerodinamici.

La Mercedes, leader nel turno del mattino con il 18enne debuttante Andrea Kimi Antonelli, nel pomeriggio con George Russell ha proseguito il lavoro relativo ai long run e al completamento del turno ha conquistato il secondo posto in 1'30"587. Poco lontana la Red Bull-Honda. Max Verstappen è salito in macchina al posto di Liam Lawson ed ha concluso terzo posto in 1'30"674. La RB21 è parsa nervosa nei rapidi cambi di traiettoria tanto che Verstappen nel finale ha abortito quello che poteva essere un suo tentativo di "qualifica", pur con le Pirelli medie.

La Ferrari, quinta con Lewis Hamilton nel primo turno, nel pomeriggio/sera ha terminato quarta con Charles Leclerc in 1'30"878, a poco meno di mezzo secondo dalla McLaren di Norris. Vicinissima alla SF-25 ha chiuso la Williams-Mercedes dell'ex Ferrari, Carlos Sainz, poi l'Alpine-Renault di Pierre Gasly, sesto.

Nel computo finale della classifica, Antonelli risulta settimo davanti a Lawson, Alex Albon e Yuki Tsunoda, che hanno girato nella prima sessione. A seguire, i debuttanti Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto, protagonisti nel pomeriggio. Chi non ha dato importanza ai tempi è stata la Haas che sia con Oliver Bearman sia con Esteban Ocon ha portato avanti un proprio programma di lavoro.

Nonostante siano i primi chilometri veri, i test dei cosiddetti filming day sono praticamente soltanto degli shake-down, va rilevata la vicinanza nelle prestazioni, che è quello che si potrebbe verificare nel corso del campionato, con McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari racchiusi in 4 decimi. E anche una notevole affidabilità delle vetture, a parte l'Aston Martin a lungo ferma ai box nelle due sessioni. Vedremo se tra giovedì e venerdì le cose cambieranno.

Mercoledì 26 febbraio 2025, i migliori tempi

​1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"430 - 52 giri - 2° turno

2 - George Russell (Mercedes) - 1'30"587 - 70 - 2° turno​

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"674 - 74 - 2° turno

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"878 - 71 - 2° turno

5 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"955 - 68 - 2° turno

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"353 - 72 - 2° turno

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"428 - 78 - 1° turno

8 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'31"560 - 58 - 1° turno

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"573 - 63 - 1° turno

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'31"610 - 78 - 1° turno

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'31"631 - 76 - 2° turno

12 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'31"690 - 59 - 2° turno

13 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'31"834 - 70 - 1° turno

14 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"841 - 68 - 1° turno

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"874 - 46 - 1° turno

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"949 - 42 - 2° turno​

17 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"084 - 66 - 1° turno

18 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'32"169 - 55 - 1° turno

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"600 - 88 - 2° turno

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'35"522 - 72 - 1° turno​