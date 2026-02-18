F1, test 2 a Sakhir, 1° giorno: Russell e PIastri divisi da 10 centesimi, bene la Ferrari terza

Seppur lenttamente, si abbassano i riferimenti cronometrici nei test F1 di Sakhir. Il secondo turno, concluso con le luci artificiali, ha visto salire al comando i motori Mercedes. George Russell, col team diretto da Toto Wolff, ha chiuso la prima giornata con in tasca il miglior tempo di 1'33"459 che batte la "pole" siglata dal compagno Andrea Antonelli la scorsa settimana, sul medesimo circuito, quando aveva concluso i tre giorni in 1'33"669.

Russell ha girato nel turno pomeridiano prendendo il posto del pilota italiano, quinto nella classifica generale con 1'34"158 ottenuto nella prima sessione. La Mercedes non ha incontrato problemi totalizzando, tra i due piloti, 145 giri. All'iinglese si è avvicinato Oscar Piastri che con la McLaren-Mercedes si è portato a 10 centesimi con 1'33"469. Piastriha preso il posto di Lando Norris che aveva guidato la MCL40 al mattino (quarto in 1'34"052)

La Ferrari era partita molto forte con Charles Leclerc leader della sessione mattutina in 1'33"739 e coprendo la distanza di 70 giri senza inconvenienti. Nel pomeriggio, sulla SF-26 è salito Lewis Hamilton che, però, ha dovuto riscontrare un problema tecnico, uno dei primi per il team di Maranello. Hamilton non ha così potuto esprimersi al meglio recuperando il tempo perso ai box col lavoro programmato. L'inglese è così risultato soltanto settimo in 1'34"299. Peccato per quel contrattempo perché sarebbe stato interessante vedere se Hamilton poteva spingersi sui tempi di Russell e Piastri.

Sueprate le noie tecniche del mattino, la Red Bull-Ford ha proseguito nel pomeriggio con Isack Hadjar. Il francese, che nella prima sessione aveva percorso appena 13 tornate, alla fine ne ha raccolte 66 col tempo di 1'34"260 che lo colloca in sesta piazza a 0"801 dalla vetta. Non la miglior giornata per la Red Bull.

Mercedes, McLaren. Ferrari e Red Bull sono racchiuse in 8 decimi e questo sottolinea i progressi che stanno compiendo le squadre al top. La prima degli altri è la Williams-Mercedes, ottava con Carlos Sainz, che però paga 1"654 dal leader. Quindi si ha un primo strappo con il quinto team classificato. La Williams precede di poco la Alpine-Mercedes con Franco Colapinto, 1'35"254.

E' cresciuta l'Audi Sauber. Nel pomeriggio, Gabriel Bortoleto ha girato sui tempi di Williams e Alpine chiudendo in 1'35"263. Rispetto alla scorsa settimana, il team diretto da Mattia Binotto ha abbassato di un secondo il proprio limite. Non reisce ancora ad essere ficcante come ci si aspettava la Racing Bulls-Ford mentre anche la Haas-Ferrari appare (almeno in questa giornata) sotto le aspettative se guardiamo al test di sette giorni fa.

Oltre al guasto che ha fermato la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hadjar, sono state due sessioni tribolate per Aston Martin-Honda e Cadillac-Ferrari. Lance Stroll nel pomeriggio è rimasto fermo a lungo, poi è finito in ghiaia alla curva 10 per un probabile problema tecnico. Alla fine, la Aston Martin ha totalizzato soltanto 54 giri. Va però detto che il tempo di Stroll è in linea con quello di Alpine e Williams, almeno 2"2 guadagnati rispetto al precedente test. La Cadillac ha perso tempo ai box sia con Sergio Perez sia con Vallteri Bottas, il quale ha ottenuto il miglior crono del team dei quattro giorni totali a Sakhir.

Al termine della sessione pomeridiana, è stata effettuata una prova di partenza con le undici vetture presenti. C'è un certo timore per la difficoltà che comporta la procedura dello start, come visto anche stamane da parte di alcuni piloti che provavano a scattare al termine della corsia box. La simuazione è invece riuscita piuttosto bene, per fortuna...

Mercoledì 18 febbraio 2026, i migliori tempi del 1° giorno

1 - George Russell (Mercedes) - 1'33"459 - 76 giri - 2° turno

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"469 - 70 - 2° turno

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"739 - 70 - 1° turno

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"052 - 54 - 1° turno

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'34"158 - 69 - 1° turno

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'34"280 - 66 - 1°/2° turno

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"299 - 44 - 2° turno

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'35"113 - 55 - 2° turno

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'35"254 - 60 - 2° turno

10 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1'35"263 - 71 - 2° turno

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"690 - 55 - 1° turno

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'35"753 - 61 - 2° turno

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'35"778 - 42 - 2° turno

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'35"898 - 61 - 1° turno

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'35"974 - 26 - 2° turno

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'36"418 - 65 - 1° turno

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'36"536 - 28 - 1° turno

18 - Nico Hulkenberg (Audi Sauber) - 1'36"741 - 49 - 1° turno

19 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'36"769 - 1° turno

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'36"798 - 35 - 2° turno

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'38"191 - 24 - 1° turno