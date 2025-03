Vasseur (Ferrari): «Dovremo essere pronti a fare punti in momenti difficili»

“Una piazza così non l’ho mai vista. Ho solo una parola, ‘grazie’. Grazie per essere qui, grazie per il vostro supporto e la vostra energia”. Sono le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, nel corso dell’evento in Piazza Castello, a Milano, per presentare la nuova stagione della Rossa. “Bisogna essere sempre pronti a fare punti decisivi, magari anche nei momenti di difficoltà. La costanza conta più di altro. Cosa aspettarci da questo Mondiale anche in vista del 2026? Sarà una sfida, l'aspetto chiave sarà gestire bene i momenti difficili».