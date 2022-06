F1, Verstappen contro intervento della FIA sul “porpoising”: «Non dovrebbe succedere che team si lamenta e cambiano regole»

MONTREAL - Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha criticato l’intervento della Fia a metà stagione per motivi di sicurezza per risolvere i problemi di «porpoising» (ovvero il saltellamento delle vetture nate nell’era della rivoluzione tecnica, ndr). Il pilota della Red Bull ha aperto la strada sul caso, mentre la reazione di piloti e team all’idea di un possibile cambio di regole è stata ampiamente, ma non del tutto, respinta. La federazione automobilistica internazionale ha annunciato che sarebbe intervenuta con una serie di misure per salvaguardare la salute dei piloti e prevenire o eliminare il «porpoising», il saltellamento eccessivo delle monoposto di cui diversi piloti si sono lamentati molto nelle prime gare della stagione 2022.

«Penso che sia un pò deludente che di nuovo ci sia un cambio di regole a metà stagione, direi - ha detto il 24enne olandese - Non si tratta di influenzarci più o meno rispetto alle altre squadre, ma non dovrebbe succedere che una squadra (tra i team più esposti sul saltellamento c’è la Mercedes e Hamilton, ndr) si lamenti molto e all’improvviso poi cambiano i ‘regolamentì. Penso che ci siano molte squadre che in realtà hanno fatto un lavoro straordinario per non avere questo tipo di problemi, quindi è possibile aggirarlo. Se alzi la tua macchina, non avrai questi problemi, ma perdi prestazioni - ha aggiunto Verstappen - Ma se non riesci a progettare l’ auto correttamente per quello, allora è colpa tua. Non è colpa delle regole. Quindi, per me è un pò un peccato».