Formula 1, Vettel risponde a Verstappen: «Commento da immaturo»

«Non c'è molto da dire al riguardo. Penso che quel commento sia stato da immaturo. Lo ignoro perché è irrilevante. Vogliamo rispondere sul circuito. Austin non è stato un buon fine settimana per noi, soprattutto di domenica, ma lavoriamo duramente per tenere il passo». Sebastian Vettel ha risposto così ad una domanda sulle parole al veleno pronunciate ad Austin da Max Verstappen. Al termine del Gp Usa l'olandese della Red Bull commentando la prestazione negativa della Ferrari aveva detto: «questi sono i risultati quando smetti di barare».