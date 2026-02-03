La Williams svela la livrea della nuova FW48 2026. La monoposto sarà guidata nel Mondiale F1 2026 da Sainz e Albon

Primi vagiti per la Williams F1 targata 2026 dopo i problemi progettuali che le hanno impedito di partecipare ai test invernali di Barcellona. La scuderia inglese ha svelato online la livrea della nuova FW48, la monoposto protagonista del Mondiale 2026 di Formula 1, quello della rivoluzione tecnica e regolamentare.

Per l'ex Ferrari Carlos Sainz sarà la seconda stagione con il team di Grove, mentre per il pilota thailandese Alexander Albon sarà la quinta. La vettura svelata oggi non è quella che si vedrà al via in Australia ad inizio marzo, per quella bisognerà attendere ancora probabilmente in occasione dei test in Bahrain.

La FW48 è caratterizzata da un vivace blu lucido a cui si contrappone una sezione nera. «La livrea FW48 è una vera dichiarazione di intenti - ha detto Sainz - Il suo design celebra la storia della Williams, abbracciando al contempo un aspetto fresco e dinamico per la nuova era. Sono entusiasta di correre con questa livrea e di condividere l'emozione con gli appassionati di tutto il mondo: il loro sostegno fa tutta la differenza mentre continuiamo insieme il nostro viaggio» .