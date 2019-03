Gp Australia, trionfa Mercedes di Bottas, Ferrari giù dal podio. 2° Hamilton, 3° Verstappen poi Vettel e Leclerc

MELBOURNE - Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo per la Red Bull di Max Verstappen. Fuori dal podio, quarta e quinta, le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. «Non so davvero cosa sia successo. Non so proprio cosa dire». È senza parole Valtteri Bottas, vincitore con la Mercedes del Gp d’Australia di Formula 1. «È stata di sicuro la mia miglior gara di sempre - prosegue a caldo il finlandese -. Io stavo benissimo e la macchina andava in modo perfetto». Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno, avendo vinto l’ultima gara nel 2017 ad Abu Dhabi.

Ordine d’arrivo e classifiche del Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1, disputato a Melbourne. 1) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 58 giri in 1:25:27.325 2) Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) a 20.886 3) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 22.520 4) Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 57.109 5) Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 58.230 6) Kevin Magnussen (Dan/ Haas) 1.27.156 7) Nico Hulkenberg (Ger/Renault) a 1 giro 8) Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 9) Lance Stroll (Can/Racing Point) 10)Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 11)Pierre Gasly (Fra/Red Bull) 12)Lando Norris (Gb/McLaren) 13)Sergio Perez (Mex/Racing Point) 14)Alexander Albon (Tha/Toro Rosso) 15)Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 16)George Russell (Gb/Williams) 17)Robert Kubica (Pol/Williams) a 3 giri -

Classifica mondiale piloti 1) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 26 punti 2)Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 18 3) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 15 4) Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 12 5) Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 10 6) Kevin Magnussen (Dan/ Haas) 8 7) Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 6 8) Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 4 9) Lance Stroll (Can/Racing Point) 2 10)Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1 - Classifica mondiale costruttori 1) Mercedes 44 punti 2) Ferrari 22 3) Red Bull-Honda 15 4) Haas-Ferrari I8 5) Renault 6 6) Alfa Romeo-Ferrari 4 7) Racing Point-Mercedes 2 8) Toro Rosso-Honda 1.