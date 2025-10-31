F2: a Jerez il due volte campione del Mondo Rally Kalle Rovanperä inizia la sua nuova avventura in monoposto

JEREZ – Dal fango all’asfalto. Kalle Rovanperä sta per compiere uno dei passaggi più sorprendenti e affascinanti della recente storia del motorsport: dal dominio nei rally alla scoperta delle monoposto. Il due volte campione del mondo WRC, oggi venticinquenne, ha scelto di aprire un nuovo capitolo della propria carriera lasciando le strade sterrate per affrontare le piste, con Toyota ancora una volta al suo fianco.

Dopo aver conquistato due titoli Mondiali Rally, Rovanperä ha annunciato che il 2026 sarà l’anno del debutto su pista. Non un addio definitivo alla specialità del traverso, ma un esperimento ambizioso oltre al desiderio di mettersi ancora alla prova. «Abbiamo potuto accumulare chilometri importanti e, finalmente, ho provato la sensazione reale di guidare una monoposto»: ha raccontato il finlandese dopo il primo test ufficiale svolto a Jerez de la Frontera, in Spagna, al volante di una vettura di Formula 2.

L’occasione non era casuale. Toyota Gazoo Racing, il marchio che lo ha accompagnato ai vertici del WRC, è parte integrante di questo progetto, insieme al team Hitech, impegnato in Formula 2 e partner tecnico dell’operazione. La monoposto utilizzata da Kalle era una Dallara F2 di generazione precedente, preparata proprio da Hitech e vestita con una livrea speciale nei colori Toyota. Una scelta simbolica che sottolinea la continuità tra passato e futuro: stessa famiglia sportiva, ma un terreno di gioco completamente diverso.

Le immagini pubblicate dal pilota sui propri canali social mostrano un Rovanperä concentrato e determinato, immerso in una sfida che non ammette errori. «La monoposto è qualcosa di completamente diverso, ma sentire la velocità in curva e capire come lavora l’aerodinamica è incredibile. C’è tanto da imparare, ma non vedo l’ora» ha confidato dopo i primi giri. Parole che rivelano curiosità, ma anche rispetto per una disciplina in cui la precisione e la sensibilità contano quanto la velocità pura.

La giornata di test in Andalusia ha rappresentato il primo vero contatto di Rovanperä con il mondo delle monoposto a ruote scoperte, dopo una breve parentesi promozionale al volante di una Red Bull di Formula 1 dello scorso anno al Red Bull Ring in Austria. A Jerez, invece, il lavoro è stato concreto: analisi telemetriche, simulazioni di stint, aggiustamenti di setup. Un’esperienza intensa che lo stesso pilota ha definito «fisicamente impegnativa», ma anche estremamente stimolante. Il suo approccio, come sempre, è stato metodico. Abituato a gestire aderenza precaria, ghiaia e fango, Rovanperä ha dovuto adattarsi a un linguaggio tecnico opposto: più grip, più forza G, ma meno margine d’improvvisazione.

Il futuro, intanto, si delinea con chiarezza. Rovanperä non prenderà parte alla stagione 2026 di Formula 2, ma il test di Jerez è servito per preparare il debutto nella Super Formula giapponese, dove correrà con il supporto diretto di Toyota. È un passaggio logico, verso un campionato che per prestazioni e sofisticazione tecnica rappresenta l’anello più vicino alla Formula 1. Le Dallara SF23 della serie nipponica offrono livelli di performance straordinari, e sono spesso considerate il miglior banco di prova per chi sogna un futuro ai massimi livelli.

Non è escluso, anzi, che il 2027 possa essere l’anno del suo ingresso ufficiale in Formula 2, chiudendo così il cerchio di un percorso di crescita costruito con la stessa disciplina con cui ha dominato i rally. Un progetto che Toyota segue con grande interesse, consapevole del valore mediatico e sportivo di un passaggio tanto inusuale quanto potenzialmente vincente.

Nel frattempo, però, Rovanperä non ha ancora salutato definitivamente il WRC. Lo farà tra novembre e dicembre, con le ultime due gare della stagione 2025: il Rally del Giappone (6–9 novembre) e il Rally d’Arabia Saudita (25–29 novembre), occasioni per chiudere la stagione nel modo migliore e magari puntare a conquistare il terzo titolo mondiale.