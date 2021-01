FE Accelerate, giocatori di eSports e piloti si sfidano nella competizione virtuale. In palio 100mila euro di montepremi

ROMA – Poco prima della mezzanotte del 13 gennaio scadono i termini per qualificarsi alla nuova competizione virtuale promossa dalla Formula E sull'onda del successo del Race at Home Challenge organizzato lo scorso anno sia per mantenere vivo l'interesse attorno al circuito elettrico sia per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'Unicef. La rassegna si chiama Formula E Accelerate.

La competizione è articolata su sei eventi e coinvolgerà 24 giovani promesse, supportate dagli stessi team di Formula E: è prevista anche una classifica a squadre. A sfidarsi non saranno esclusivamente gli assi dell'esport, ma anche i potenziali campioni del motorsport. Il denominatore comune della rassegna è il software rFactor2. A differenza del Race at Home Challenge, la Formula E Accelerate impegna i concorrenti anche con la gestione dell'energia e l'Attack Mode.

In palio c'è un montepremi di 100.000 euro che verrà suddiviso fra i piloti che parteciperanno a tutte e sei le gare in programma. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un test drive su una vettura di Formula E Gen2. Il circuito scatta il 28 gennaio e proseguirà in febbraio (4 e 11 per evitare concomitanze con il doppio appuntamento in notturna del 26 e 27 a Diryah che costituisce l'avvio della settima stagione del campionato di Formula E) per concludersi in marzo (11, 18 e 25). Per mantenere vivo l'interesse, nell'ultima gara è in palio il doppio dei punti.

Almeno per le qualifiche è necessario anche scaricare la funzione che consente di accedere al circuito di Berlino. La durata di tutte le corse della Formula E Accelerate sarà di 25 minuti. Il circuito elettrico trasmetterà le varie tappe in streaming attraverso i propri canali social. «Con l'introduzione della gestione dell'energia e dell'Attack Mode, una cosa che nemmeno io ho ancora provato, i concorrenti dovranno affrontare una sfida in più e sarà interessante vedere come se la caveranno», ha commentato Stoffel Vandoorne, il pilota della Mercedes-Benz EQ che si è aggiudicato il Race at Home Challenge.