Hughes, al debuttante McLaren la terza pole stagionale. La Ds e la Maserati settima e ottava in griglia

RIAD – Prima fila ieri e prima fila anche oggi. Solo che nel secondo degli ePrix di Diriyah, il circuito cittadino della capitale dell'Arabia Saudita, Riad, Jake Hughes (Neom McLaren), un debuttante in Formula E, ha conquistato la pole. Ieri era stato battuto nel giro decisivo da Sébastien Buemi (Envision), oggi ha si è lasciato alle spalle Mitch Evans (Jaguar Tcs), non esattamente un principiante. Il britannico, che sul giro secco va fortissimo (semifinale in Messico e due finali in Arabia), ha confermato di trovarsi a proprio agio nel mondiale a zero emissioni e anche nella monoposto Gen3 fornita dalla Nissan, scuderia ufficiale rispetto alla quale l'esordiante blasonato team d'Oltremanica sta facendo meglio.

Al primo turno Hughes aveva eliminato il secondo di ieri e leader del campionato, Jake Dennis, che lo aveva battuto a Città del Messico, mentre in semifinale ha avuto ragione di Buemi, che nell'ottavo si era sbarazzato di Stoffel Vandoorne (Ds Penske), detentore del titolo. Il parziale riscatto del gruppo Stellantis è arrivato anche dalla qualifica di Edoardo Mortara (Maserati) alla Superpole. Evans lo ha eliminato subito, ma è un passo avanti per la casa del Tridente, che non ha ancora mosso il tabellino. Il pilota neozelandese ha poi disposto di Renè Rast, l'altro pilota della Neom McLaren, che a sua volta aveva girato più veloce di Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), il vincitore di ieri.

La finale della Superpole è stata fra i primi dei due raggruppamenti. Anche se non nel giro decisivo, Hughes ha anche fatto registrare il miglior tempo assoluto delle qualifiche: 1:08.680. Il terzo ePrix della stagione, il secondo e ultimo in notturna, si preannuncia di nuovo interessante perché le Jaguar hanno dimostrato di poter andare forte nel deserto, perché i due piloti della Neom McLaren si trovano bene a Diriyah e perché, come ieri, i primi due della graduatoria, Dennis e Wehrlein, sono pronti a inseguire.

Segnali di ripresa da parte di Ds Penske e Maserati (con Maximilian Günther di nuovo in pista dopo l'incidente di ieri che gli aveva impedito di prendere parte alla gara e decimo in griglia, giusto alle spalle di Sam Bird, con la Jaguar) dopo il discreto piazzamento di ieri di Jean-Eric Vergne. Il via all'ePrix poco dopo le 18.