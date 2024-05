Alice Powell e Marta Garcia nei Rookie Test, donne al volante lunedì a Berlino dopo gli EPrix di sabato e domenica

BERLINO – Lunedì sotto il cielo di Berlino in Formula E si rivedranno le donne al volante delle monoposto elettriche. Non in gara, ma almeno nei Rookie Test, una intera giornata riservata ai piloti che non hanno mai corso nel mondiale elettrico dopo la disputa degli ePrix 9 e 10 della decima stagione che si corrono sabato e domenica sull'asfalto dell'ex scalo internazionale di Tempelhof. Nella capitale tedesca saranno addirittura due quelle in pista.

Una è Alice Powell, schierata dalla Envision (motorizzata Jaguar), e l'altra è Marta Garcia, chiamata dalla cinese Ert. Non è la prima volta che la britannica piota una monoposto a zero emissioni: l'aveva già fatto nel 2020 a Marrakech, la stagione poi penalizzata dalla pandemia. La 31enne è sotto contratto con la Envision per lo sviluppo delle auto e per il simulatore. Garcia è al debutto assoluto, al quale arriva da vincitrice della F1 Academy del 2023: è spagnola, ha 23 anni e corre con la Iron Dames nell'Europeo di Formula Regional (Freca). Le due donne saranno affiancate dal belga Dries Vanthoor (Jaguar Tcs), già vincitore di una 24h di Le Mans nella classe Gte Am, e da Mikel Azcona (Ert).

L'ultima donna a guidare nei rookie test era stata Gabriela Jílková, che la Tag Heuer Porsche aveva scelto per le prove ufficiali di ottobre a Valencia: per Berlino la scuderia tedesca ha dato fiducia all'austriaco Thomas Preining e al norvegese Dennis Hauger. Tra le grandi novità (per il cognome) c'è Enzo Fittipaldi, nipote del due volte campione di Formula 1: il 22enne brasiliano occuperà uno dei due abitacoli delle monoposto della Jaguar Tcs. Nell'altro prenderà posto il sudafricano Sheldon van der Linde, fratello minore di Kelvin, che gareggerà nei due ePrix berlinesi per la Abt Cupra al posto di Nico Müller impegnato nel Wec. La squadra tedesca sponsorizzata dal costruttore spagnolo ha puntato di nuovo su Tim Tramnitz, membro del Red Bull Junior Team, e sul 23enne svizzero Riccardo Feller.

Per la Andretti prenderanno parte ai test il “solito” barbadiano Zane Maloney e il19enne statunitense Jak Crawford, mentre la Ds Penske torna a mandare in pista il russo con passaporto anche israeliano Robert Shwartzman e l'esordiente britannico Jonny Edgar (20 anni). Per Mahindra usciranno dai box l'indiano Kush Maini e il danese Frederik Vesti, mentre Maserati ha scommesso sul Sud America chiamando di nuovo il brasiliano Felipe Drugovich e offrendo il sedile anche al cileno Nico Pino (42 anni in due). Completano il quadro la Nissan con Nico Collet e l'italiano Gabriele Mini (ne abbiamo parlato in un articolo a parte) e la Neom McLaren, che schiera il newyorchese Ugo Ugochukwu, con il suoi 17 anni il più giovane pilota in pista nel fine settimana tedesco, e l'elvetico Grégoire Saucy. I rookie di test di lunedì sono articolati su due sessioni di tre ore ciascuna: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.