Formula E, bandiera rossa per maggio e giugno. Annullato l'eprix di Berlino

ROMA – Bandiera rossa per i mesi di maggio e giugno: la Formula E ha aggiornato nuovamente il calendario della sesta stagione per effetto della pandemia da Covid-19. Gli organizzatori del circuito elettrico hanno ufficializzato che nemmeno l'ePrix di Berlino potrà più avere luogo come pianificato originariamente il 21 giugno. Il governo tedesco ha deciso un allentamento delle restrizioni (inclusa l'apertura dei concessionari per il 20 aprile), ma ha vietato la grandi manifestazioni fino ad agosto. La lista della gare non disputate si allunga. Il campionato a zero emissioni era già stato penalizzato dagli annullamenti della prove di marzo e aprile (Cina, Italia, Francia).

Il mese di maggio era ancora identificato con la bandiera gialla: nonostante la cancellazione della gara in Corea del Sud (3 maggio), la Formula E non escludeva l'ipotesi di altre prove. In una nota ufficiale condivisa dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia), l'organizzazione ha reso noto di aver esteso la sospensione del campionato almeno fino alla fine di giugno (la prova in Indonesia del 6 giugno era già “saltata”), assegnando anche a questi due mesi la bandiera rossa.

Dopo aver dimezzato i costi di sviluppo ed organizzato un campionato virtuale collaterale per raccogliere fondi per l'Unicef, la Formula E ha issato il vessillo giallo per luglio. In questo mese sono in programma tre gare: una a New York e l'altra a Londra. Entrambe le metropoli sono attualmente alle prese con una dura lotta per il contenimento della diffusione del virus.

«Il nostro obiettivo è quello che ripartire il prima possibile – si legge nella nota degli organizzatori del circuito – ma la nostra priorità nell'assumere ogni decisioni devono essere la salute e la sicurezza del nostro personale, dell'intera comunità della Formula E e cioè scuderia, costruttori, partner, piloti, tifosi e cittadini residente nelle città dove si disputano le gare».

La Formula E valuta «ogni possibile opzione» per completare la stagione con il maggior numero di ePrix possibili. Fra queste ci sono competizioni a porte chiuse, l'utilizzo di piste permanenti, l'inserimento di ulteriori doppi appuntamenti ed il prolungamento del campionato oltre la data fissata per la conclusione.