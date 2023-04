FE, a Berlino il 2° doppio EPrix della stagione. Si parte sabato alle 15 con Wehrelin (Porsche) che tenta l'allungo

BERLINO – Sul cemento dell'ex scalo internazionale di Tempelhof sabato e domenica si corrono gli ePrix 7 e 8 della nona stagione della Formula E. Berlino si conferma la sola città ad aver sempre ospitato il mondiale elettrico: per la capitale della Germania le gare di questo fine settimana sono la diciassettesima e diciottesima perché oltre a diversi doppi appuntamenti, nel 2020, sulla pista dello storico aeroporto si erano disputate ben sei prove consecutive per salvare il campionato forzatamente rimodulato dalla pandemia.

Il programma della settima tappa stagionale, alla quale Pascal Wehrelin (Tag Heuer Porsche) si presenta sempre come numero uno della classifica individuale con 24 punti di margine sul più diretto inseguitore, Jake Dennis, che guida la stessa monoposto fornita dalla casa tedesca alla Avalanche Andretti, comincia alle 17 di venerdì con le prime libere. Sabato prosegue podo dopo le 8 con un'altra sessione “free”: le qualifiche scattano alle 10.30. Il via all'ePrix è previsto poco dopo le 15. Il tracciato misura 2,355 chilometri di lunghezza e verrà percorso in entrambe le gare nella stessa direzione. Le curve sono solo 10 e quella in cui si attiva l'Attack Mode è la 6.

I due piloti Porsche, sempre fra i papabili per il successo (anche Antonio Felix Da Costa ha già vinto in questa stagione), sono nel primo gruppo di qualifica, lo stesso in cui compaiono il bolide elettrico di Andrè Lotterer, la 99X Electric della casa di Zuffenhausen fornita alla Andretti, la Maserati Tipo Folgore con la quale l'italo svizzero Edoardo Mortara cerca gloria (e punti) e la Jaguar di Mitch Evans, vincitore dell'ultima gara, la prima disputata in Brasile.

Nell'altro raggruppamento che precede i giri ad eliminazione che assegnano i 3 punti della Super Pole ci sono Dennis, Jean Eric Vergne (Ds Penske), Lucas di Grassi (Mahindra) e gli altri due campioni di casa oltre a Wehrlein e Lotterer, ossia i tedeschi René Rast (Neom McLaren) e Maximilian Günther (Maserati). Finora tre piloti hanno già vinto due volte a Berlino: Di Grassi, Sébastien Buemi (Envision) e Da Costa. L'ultimo ad imporsi a Tempelhof è stato Nyck De Vries, che è nel frattempo approdato in Formula 1, ma lo scorso anno era andato fortissimo anche Mortara con un primo (in gara 1) e un secondo posto. Nella due giorni tedesca l'attuale pilota della Maserati aveva anche ottenuto due Pole e fatto registrare un giro veloce.