FE, anche Bmw lascia a fine stagione. Le case bavaresi rinunciano alla serie elettrica

VALENCIA – I costruttori bavaresi voltano le spalle alla Formula E: dopo Audi, che aveva ufficializzato lunedì l'addio al circuito elettrico, oggi è toccato a Bmw annunciare il ritiro dal campionato a zero emissioni. Anche per la casa dell'Elica quella appena cominciata con il prologo dei test a Valencia sarà l'ultima stagione. Il costruttore premium tedsco ha motivato la sua decisione con la limitazione alle possibilità di sviluppo. Che, almeno finora, era stata anche la ragione per la quale Toyota aveva manifestato scarso interesse nei confronti della competizione.

La presenza della Germania in Formula E viene così dimezzata (restano Porsche e Mercedes), lasciando spazio a nuovi scenari che contemplano anche una possibile partecipazione italiana alla serie elettrica. Soprattutto in seguito alla fusione tra Fca e Groupe Psa, che faranno di Stellantis il quarto gruppo planetario. Bmw ha dato la notizia con un tweet: «Il nostro viaggio nella Formula E è arrivato alla fine».

Circa il trasferimento tecnologico “race to road”, il costruttore ha spiegato di aver «già esaurito le possibilità offerte dalla Formula E». Bmw, prima indirettamente e poi ufficialmente con la Andretti, è stata impegnata fin dall'inizio nella competizione: 69 ePrix con 4 successi e 14 podi. «Nel campo della mobilità elettrica – ha reso noto il costruttore – l'obiettivo strategico si è spostato e riguarda l'offensiva nella produzione di serie della quinta generazione dell'e-drive».

La decisione sembra implicitamente signifcare che il campionato non è giudicato una “vetrina” sufficiente per compensare gli investimenti, malgrado Bmw abbia sottolineato di essere stato «partner della prima ora» del progetto Formula E, che ha «sostenuto coerentemente» e con il quale «ha condiviso la storia di successo». La divisione Motorsport ha precisato che «nonostante lasciamo la Formula E, le nostre ambizioni agonistiche restano immutate». «Anche nella settima stagione il team Bmw i Andretti darà il massimo con la sua iFE.21 ed i suoi piloti Maximilian Günther e Jake Dennis», ha assicurato.