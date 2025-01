FE, il cantiere alla vigilia dell'EPrix di Città del Messico, è quello con il maggior numero di spettatori sugli spalti

CITTÀ DEL MESSICO – Lavori in corso all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove si corre l'ePrix più in quota della Formula E: quello della stagione 11 è il nono in assoluto ospitato ai quasi 2.250 metri sui livello del mare del circuito, a ridosso della megalopoli da oltre 20 milioni di abitanti e non troppo lontano dall'aeroporto internazionale. Lavori in corso perché l'organizzazione, le squadre e gli sponsor stanno ancora allestendo tutto quello che serve per accogliere le decine di migliaia di appassionati (di solito è il più seguito del campionato sugli spalti) che tradizionalmente seguono la gara, in programma sabato.

Come nel 2024 c'è il padiglione della Byd, il costruttore cinese che ha ingaggiato un testa a testa con Tesla per il primato di immatricolazioni di auto elettriche. Anche Nissan sta realizzando una grande e vistosa struttura, caratterizzata dalla presenza dei ciliegi in fiore con i quali il costruttore giapponese ha anche deciso di distinguere la livrea della propria monoposto. E c'é naturalmente Porsche, casa automobilistica che ha molti tifosi in Messico, come dimostra il grande interesse attorno a Antonio Felix da Costa.

Ma sono in corso di realizzazione anche altre strutture, inclusa quella del Fan Village destinata ad accogliere soprattutto le famiglie con attrazioni di vario genere. Al solito, il grande cantiere che si trova all'interno di uno dei polmoni verdi della capitale messicana, verrà completato nelle prossime ore. Il programma agonistico ufficiale, del resto, comincia alle 17 di venerdì, la mezzanotte italiana, con le prime libere.

Sabato le seconde libere scattano di buon mattino, alle 7.30 locali. Dalle 9.40 in poi sono in calendario le qualifiche con la fase a gruppi e quella a eliminazione diretta che assegnerà i primi punti del 2025 del mondiale elettrico, cominciato in dicembre in Brasile. I semafori che daranno il via al secondo ePrix stagionale si spegneranno alle 14.05, (le 21.05 in Italia). Ovviamente non ci sono defezioni in griglia: le undici scuderie schierano i 22 piloti ufficiali. In classifica Mitch Evans (Jaguar Tcs) è in testa con 25 punti seguito da da Costa (Tag Heuer Porsche) con 19, dai compagni di squadra della Neom McLaren Taylor Barnard (15) e Sam Bird (12) e da Edoardo Mortara (Mahindra), per il momento i soli in doppia cifra dopo la prova inaugurale.