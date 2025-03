FE conferma e raddoppia la sessione di test per le donne pilota. Nuovo appuntamento: il 30 ottobre a Valencia

LONDRA – Senza pilote donna dalla fine della seconda stagione (quella in corso è la numero 11), la Formula E ha deciso di raddoppiare il tempo a loro disposizione alla vigilia dell'inizio del dodicesimo campionato, che comincerà verosimilmente già nel corso del 2025. Gli organizzatori lo hanno ufficializzato alla vigilia della scadenza dell'8 marzo.

Dopo il positivo esperimento dello scorso novembre sul circuito di Jarama, a Madrid, dove i test ufficiali erano stati trasferiti dopo le inondazioni che avevano sconvolto la regione di Valencia, il mondiale a zero emissioni ha confermato la sessione riservata alle donne pilota, dominata qualche mese fa da Abbie Pulling, ingaggiata dalla Nissan, che nelle tornate a sua disposizione era riuscita ad avvicinare (poco più di un secondo e mezzo di ritardo) il miglior tempo fatto registrare da Antonio Felux da Costa (Tag Heuer Porsche) in una sessione paragonabile, la prima, anche se il portoghese ha una dimestichezza con la monoposto elettrica che la britannica non poteva avere.

La Formula E è andata anche oltre, ufficializzando il raddoppio delle ore a loro disposizione: in novembre erano state appena tre, il prossimo 30 ottobre saranno sei. In pratica avranno il circuito Ricardo Tormo per un giorno intero, un'opzione che le avvicina alle “pari opportunità”, per il momento negate non solo in altre classi del motorsport ed evocate quasi sempre solo in occasione della festa della donna e dimenticate per tutto il resto dell'anno.

«Il nostro obiettivo è continuare ad abbattere le barriere che ancora ostacolano l'ingresso delle donne negli sport motoristici – ha ribadito Alberto Longo, cofondatore della Formula E, della quale è anche il Chief Championship Officer – e offrire loro l'opportunità di mostrare le proprie capacità, guidando la stessa tecnologia all'avanguardia dei piloti del nostro campionato». «Sviluppare la prossima generazione di piloti di Formula E è uno dei nostri pilastri e come parte di questa strategia ci impegniamo a promuovere diversità e inclusione. Con questa iniziativa ampliata, continuiamo a lavorare per offrire parità di condizioni per piloti donne e uomini», ha concluso Pablo Martino, Head of Formula E.