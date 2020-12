FE, Da Costa (DS) il primo a scendere sotto l'1:12 a Valencia nella terza tornata di test

VALENCIA – Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) gira ancora veloce lungo i 4 chilometri del circuito “Ricardo Tormo” di Valencia dove sono in corso i primi e anche ultimi test ufficiali in vista della prossima stagione di Formula E, che passerà agli annali per lo storico titolo inaugurale di Campionato del Mondo Fia. Per il portoghese la nuova denominazione è una formalità, ma di sicuro non parte per arrivare secondo.

E, infatti, nella terza sessione (poco meno di nove ore in pista finora considerati i minuti persi ieri pomeriggio, circa 15, e questa mattina, una mezza dozzina, per effetto di due bandiere rosse) è stato il più veloce nonché il primo e finora unico pilota a scendere sotto il minuto e 12 secondi: 1:11.948. Da Costa ha anche fatto registrare il miglior crono nella prima sezione. E, confermando la grande disponibilità degli sportivi di questa classe, ha anche concesso un'intervista ai box tra una pausa e l'altra.

Maximilian Günther, il tedesco della Bmw i Andretti, accusa poco più di un decimo di ritardo ed è il virtuale secondo. Impossibile capire quanto possa ancora possa spingere la sua monoposto, visto che in nessuno dei tre tratti è stato il più rapido. Oliver Rowland (Nissan e.Dams) è terzo a 213 millesimi e detiene il miglior tempo nella terza sezione. Il più veloce nella seconda è il suo compagno di squadra Sébastien Buemi, che ha però il settimo tempo assoluto.

A differenza di ieri, quando la pista si è progressivamente asciugata, questa mattina la luce sul tracciato è regolare perché il cielo è coperto. La pista è completamente asciutta e l'asfalto “freddo”. Ragione per la quale più di un pilota ha scelto di scaldare gli pneumatici con qualche fumosa e spettacolare sgommata alla fine della corsia dei box. Fra le scuderie più “coperte” finora ci sono sia la Mahindra, che ha rivoluzionato la squadra, sia la Jaguar, che ieri ha dovuto fare i conti con qualche problema tecnico alla vettura di Mitch Evans. Nel pomeriggio di oggi, tra le 14 e le 17, è in programma la penultima sessione di test. Domani è giorno di “riposo”, mentre martedì si svolgerà la maratona conclusiva di sei ore, dalle 9 alle 15.