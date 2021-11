Da Costa (DS) e De Vries (Mercedes) non si nascondono: «Siamo qui per vincere»

VALENCIA – Almeno sugli obiettivi i due campioni non si nascondono. Nella prima conferenza stampa ufficiale dal circuito di Valencia dove sono cominciati i test ufficiali in vista della stagione 8, l'ex iridato Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) non potrebbe essere più chiaro: «Siamo qui per riprenderci entrambi i titoli, non per partecipare».

Gli fa eco Nyck De Vries (Mercedes Eq), che è campione in carica individuale e a squadre: «Vogliamo difendere i titoli che abbiamo conquistato la stagione scorsa», sembra quasi ricordare al portoghese. «Vogliamo finire bene il nostro viaggio nella Formula E», aggiunge l'olandese a lungo quotato per un sedile nella classe regina e che fa riferimento al fatto che la casa di Stoccarda ha già ufficializzato che lascerà la Formula E a fine stagione.

Confida di essere rimasto fermo appena 6 giorni dopo l'ePrix conclusivo dell'ultimo mondiale. Tra le ragioni c'è stato anche il trasloco del quartier generale della scuderia dalla Germania al Regno Unito: «Abbiamo avuto parecchio da fare», dice. A proposito dell'“ingombrante” compagno di squadra Jean Eric Vergne, l'unico pilota ad essere riuscito a confermare il titolo mondiale di Formula E, Da Costa sorride: «C'è sempre. C'è sempre ed è sempre Jev. La squadra è per oltre il novantacinque per cento quella della passata stagione e tutti sappiamo quello che c'è da fare».

Jake Dennis, il sorprendente ormai ex “rookie” che ha subito sfiorato il titolo assoluto (terzo nella classifica individuale a fine stagione), è naturalmente contento di essere di nuovo in pista. Anche dopo l'addio della Bmw, è rimasto alla Andretti. A Valencia parla con la sicurezza e la tranquillità di un veterano. «È stata una buona partenza. Adesso dobbiamo lavorare allo sviluppo del nuovo pacchetto per la vettura. L'impressione è che disponiamo di un buon line-up», dichiara.