Da Costa in pole a Montecarlo davanti a Frijns. Le Mercedes costrette a una difficile rimonta

PRINCIPATO DI MONACO – Seconda pole nelle ultime tre gare per il campione del mondo in carica di Formula E. Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) è stato il più veloce nel giro decisivo sul circuito cittadino di Montecarlo dove poco dopo le 16 scatta il settimo ePrix della settima stagione. Il portoghese è stato il più rapido nel primo e secondo settore.

Sulla base dei riscontri cronometrici delle libere, l'assolata giornata monegasca sembrava essere quella giusta per i due piloti della Jaguar: Sam Bird e Mitch Evans si sono avvicendati in testa. Poi, però, nella qualifica, l'ha spuntata l'olandese Robin Frijns (Enivison Virgin, motorizzata Audi e anche più avanti nella classifica a squadre rispetto a quella del costruttore tedesco), che si è portato a casa il primo dei punti in palio oggi: aveva fatto lo stesso nel secondo ePrix di Diriyah. Gli altri tre, come detto, sono andati a Da Costa.

I due partiranno affiancati: né uno né l'altro sono ancora riusciti a vincere in questa stagione (Frijns è comunque il terzo della generale) nel corso della quale si sono alternati già in cinque sul gradino più alto del podio. Solo Nyck de Vries (Mercedes Eq) è riuscito a centrare una doppietta: oggi ha avuto qualche problema e ha il 23° tempo. Dalla seconda fila scatteranno Evans e Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah): evidentemente il nuovo powertrain della scuderia franco-cinese comincia a fare la differenza. Quindi Maximilian Günther, il tedesco “promessa” non ancora mantenuta della Bmw i Andretti, che aveva fatto molto bene nella declinazione virtuale della prova monegasca, e Oliver Rowland (Nissan e.Dams).

Per la prima volta – questo è il quarto gran premio elettrico che si corre a Montecarlo – le monoposto elettriche percorrono sostanzialmente per intero il circuito cittadino della Formula 1. Molti piloti conoscono bene il tracciato, a cominciare da Pascal Wehrlein (Porsche) che partirà con l'ottavo tempo, giusto dietro a Nick Cassidy (Envision Virgin). Nella Top 10 compaiono poi Alex Lynn (Mahindra) e il “solito” René Rast (Audi Sport), che sembra essersi ambientato molto bene in Formula E, mentre il compagno di squadra e già campione del mondo Lucas di Grassi ha perso smalto (17° tempo).