Dennis (Andretti) porta la Porsche in Pole nel secondo ePrix di Berlino. Anche Cassidy (Jaguar) in prima fila.

BERLINO – Il riscatto del campione. Decisamente deluso dopo l'ePrix di sabato di Berlino di Formula E, con la monoposto Porsche 99X Electric della scuderia Andretti il detentore del titolo iridato Jake Dennis ha conquistato la sua prima pole della decima stagione e partirà davanti al vincitore della gara di ieri, il neozelandese della Jaguar Tcs che guida la classifica individuale del mondiale elettrico, Nick Cassidy. Il britannico ha sfoderato il miglior giro al momento decisivo con un crono di 1:01.819, il più veloce delle mattinata.

I tre punti della pole se li sono giocati proprio i due piloti che avevano fatto registrare il primo tempo nei due gruppi di qualifica. Dennis nel secondo davanti al compagno di squadra Norman Nato, a Stoffel Vandoorne (Ds Penske) e a Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) e Cassidy nel primo dopo essersi lasciato alle spalle Maximilian Günther (Maserati), Mitch Evans (Jaguar Tcs) e Edoardo Mortara (Mahindra). Nel duello inaugurale il britannico ha liquidato Wehrlein e in semifinale ha battuto Nato, che a sua volta si era sbarazzato di Vandoorne nel quarto.

Il neozelandese aveva prima avuto la meglio sull'italo svizzero della scuderia indiana e si era poi imposto nel “derby” con il connazionale Evans, che al primo turno aveva preceduto il tedesco al volante della Tipo Folgore. Poco dopo le 15 quando verranno spenti i semafori che daranno il via al decimo ePrix della stagione 10 (il ventesimo che si corre nelle capitale tedesca, la sola città ad aver ospitato ogni anno la Formula E) ci saranno 4 Porsche nella Top 10: oltre a quelle di Dennis (1) e Nato (3), anche quelle di Wehrlein (7) e Antonio Felix da Costa (10).

Le Jaguar partiranno dalla prima (Cassidy) e dalla seconda fila (Evans), ma mancano quelle della scuderia cliente Envision (11° Joel Eriksson e 19° Paul Aron). Stellantis ha confermato le stesse tre monoposto di ieri nella Top 10 di partenza: quinto Vandoorne, sesto Günther e nono Jean Eric Vergne. Dopo la pole e i primi punti in gara ottenuti ieri, Mortara scatterà dalla quarta fila. Oggi sono in programma 38 giri, due in meno rispetto a ieri, quando per effetto degli accessi della Safety Car (Porsche Taycan) ne sono stati poi aggiunti altri 6. Sempre due le attivazioni obbligatorie degli Attack Mode, la potenza aggiuntiva, ma anziché 8 minuti, saranno solo 6.