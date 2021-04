Dennis la BMW in pole. Gli ultimi 6 della classifica generale partono davanti nell'E-Prix due di Valencia

VALENCIA – Gli ultimi sono i primi. La Superpole del secondo ePrix di Valencia è stata una disputa fra i sei piloti che hanno finora accumulato meno punti nella settima stagione di Formula E. Jake Dennis (Bmw i Andretti), che aveva mosso solo ieri la classifica, si è assicurato il “bottino” del mattino conquistando sia il punto per essere stato il più veloce nelle qualifiche sia i tre per aver ottenuto la Pole. Includendo anche quelli del pre-gara di oggi, il sestetto arriva a quota 28, ossia un'incollatura più di Jean Eric Vergne che è decimo della generale. La gioia del box bavarese per la prima Pole del giovane britannico è molto attenuata dalla pessima qualifica di Maximilian Günther, che ha l'ultimo crono.

Con il secondo tempo Andrè Lotterer (Porsche) partirà qualche metro dietro Dennis. Il tedesco che ieri aveva centrato quasi subito Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) costringendolo ad un ritiro molto prematuro e che poi non era comunque riuscito a terminare la gara è ancora fermo a quota zero. In questo scorcio iniziale di stagione, Lotterer, il più anziano del circuito, ha commesso parecchi errori. Dalla seconda fila scatteranno Alex Lynn (Mahindra), uno dei piloti squalificati ieri alcune ore dopo il termine delle gara, e Tom Blomqvist (Nio 333). Dalla terza il secondo pilota del team cinese Oliver Turvey e Norman Nato (Rokit Venturi).

Salvo interventi dei commissari, le Mercedes di Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, il primo e il secondo della generale, partiranno dalla ventesima e dalla diciannovesima posizione. Sam Bird (Jaguar) scatterà subito dopo, in undicesima fila affiancato dal sorprendente secondo di ieri, l'elvetico della Dragon Penske Nico Müller.

Nella Top 10 ci sono anche Vergne (Ds Techeetah), le due Nissan di Oliver Rowland e Buemi e la seconda monoposto della Dragon Penske, quella affidata al brasiliano Sergio Sette Camara. Le previsioni danno ancora pioggia dopo le 14, quando verrà dato il via alla sesta gara della stagione. L'esito dell'ePrix di ieri e le successive polemiche obbligano la Formula E a non compiere errori.