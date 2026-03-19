FE, Ds lascia a fine stagione e punta sulla vela con SailGp: «Laboratorio di innovazione», dice il Ceo Peugeot

Dalla Formula E alla vela: Ds, uno dei marchi francesi del gruppo Stellantis, ha deciso di riposizionarsi al termine di quella che sarà l'ultima stagione nel mondiale elettrico. «In undici anni di impegno pionieristico in Formula E, diciotto vittorie, due titoli piloti e due campionati costruttori, Ds Automobiles ha dimostrato la sua capacità di trasformare la competizione in una realtà high-tech, come testimoniano i nostri ultimi modelli Ds 4, Ds 7 e Ds 8 – ha spiegato Xavier Peugeot, Ceo del marchio – Per portare l'eccellenza francese a un livello ancora più elevato, stiamo compiendo un nuovo passo orientando la nostra strategia di partnership verso il SailGp, un laboratorio di innovazione unico in cui prestazioni tecnologiche ed emozione si incontrano».

L'intesa con il team francese di SailGp - una sorta di F1 della vela - era già stata annunciata il 15 gennaio: essa «apre un nuovo capitolo nella sua evoluzione». Il comunicato, che non dice che Ds lascerà il mondiale elettrico, anche se Penske, la scuderia con la quale collabora attualmente, andrà sicuramente avanti senza il costruttore francese, ma dice che «al termine della dodicesima stagione dell’Abb Fia Formula E World Championship, Ds Automobiles sta allargando gli orizzonti del suo impegno sportivo per esplorare nuove aree di innovazione tecnologica».

La formalizzazione di questa notizia precede di poche ore una conferenza congiunta tra il Ceo della Formula E Jeff Dodds e il numero uno di Opel Florian Huettl con la quale la casa del Fulmine dovrebbe ufficializzare il suo ingresso nel mondiale elettrico subentrando proprio a Ds (Stellantis ha un accordo per due marchi). Si tratta del “segreto di Pulcinella”, visto che da mesi Jörg Schrott, come il Messaggero ha già segnalato, segue da tempo le gare di Formula E. Proprio assieme allo stesso Huettl il manager che dovrebbe assumere anche il ruolo di Team Principal della nuova scuderia era stato fotografato all'ePrix di Monaco della passata stagione.

«Gli intensi anni di competizione si sono rivelati un incredibile acceleratore di innovazione per il marchio», ha insistito Ds nel proprio comunicato. Il marchio è uno di quelli con la maggior anzianità di servizio: era entrato in Formula E con la seconda stagione e come partner della Virgin Racing (l'attuale Envision). Poi aveva proseguito con la cinese Techeetah fino all'accordo con la statunitense Penske che verrà archiviato a fine campionato.