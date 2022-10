FE, DS con Penske Autosport per 4 anni. I francesi ingaggiano Vandoorne, il campione in carica

PARIGI – Ds Automobiles, uno dei marchi francesi del gruppo Stellantis, ha confermato le indiscrezioni: Stoffel Vandoorne, il campione in carica della Formula E, affiancherà Jean-Eric Vergne (impegnato con Peugeot anche nel programma Endurance) a partire dalla nona stagione, quella che comincia il prossimo gennaio con la nuova monoposto Gen3. Il costruttore ha ufficializzato la fine della collaborazione con la cinese Techeetah e per i prossimi 4 anni lavorerà assieme alla scuderia americana Penske Autosport.

Con Vandoorne e Vergne, Ds manda in pista quello che nessun altro costruttore può permettersi di fare, ossia due piloti che valgono tre titoli individuali: il campione francese è finora il solo ad essersi aggiudicato due volte il campionato elettrico. Il belga si è invece accasato dopo l'addio alla Formula E del suo precedente “datore di lavoro”, la Mercedes, che ha lasciato il circuito e ceduto la squadra alla McLaren (che deve ancora annunciare il nome del pilota che gareggerà assieme al tedesco René Rast). «È un grande cambiamento per me dopo quattro anni in Mercedes, ma sono entusiasta di iniziare a lavorare con la squadra. Credo che Jev e io formeremo una delle coppie più forti per la nona stagione», ha dichiarato Vandoorne.

Il marchio transalpino ha finora disputato 89 ePrix conquistando anche due titoli a squadre (oltre a quelli individuali, uno con Antonio Felix Da Costa), 15 vittorie, 44 podi e 22 pole. Nella sola era della Gen2, la monoposto andata in pensione lo scorso agosto, ha ottenuto 10 affermazioni, 28 podi e 15 pole. «Non vedo l'ora di collaborare con Penske, un grande nome del motorsport mondiale, e di formare una solida coppia di piloti con Stoffel. Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo per il team e la Gen3 ci offre nuove opportunità per continuare a fornire prestazioni forti in pista e sono più motivato che mai a lottare per altri titoli», ha precisato Vergne.

In una nota, il nuovo team Ds Penske fa sapere di puntare «a conquistare altri titoli mondiali, continuando a garantire l’apporto tecnologico per le sue ultime creazioni su strada, che dal 2024 si baseranno esclusivamente sull'energia elettrica». «Siamo entusiasti di collaborare con Ds Automobiles – ha commentato Jay Penske, fondatore e proprietario di Penske Autsport - Si tratta di una pietra miliare per il nostro team, che attendevamo da anni. Insieme ci spingeremo oltre i confini tecnologici alla ricerca di prestazioni e vittorie».

La cinese Nio 333 ha nel frattempo prolungato il contratto all'ormai ex debuttante britannico Dan Ticktum. Il 23enne pilota ha conquistato un punto la passata stagione, decimo nel secondo ePrix di Roma, e sarà affiancato dal brasiliano Sergio Sette Camara, l'ex compagno di squadra di Antonio Giovinazzi alla Dragon Penske. Significa che Oliver Turvey lascerà la scuderia con la quale ha gareggiato fin dall'inizio in Formula E: il suo futuro potrebbe essere ancora in Formula E. Per completare il mosaico della prossima stagione mancano ancora i piloti di Maserati (probabile la conferma dello svizzero Edorardo Mortara e si era parlato di Nyck De Vries, che però andrà in Formula 1) e quella della Techeetah, il cui futuro appare tuttavia ancora molto incerto.