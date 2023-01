Formula E, a Roma inaugurati sei attraversamenti pedonali luminosi ad energia solare. Installati nel X e XV municipio

Roma Capitale e Formula E hanno inaugurato sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare, installati nei Municipi X e XV. L’obiettivo del progetto, avviato durante la Stagione 8 del Campionato del Mondo ABB FIA -Roma ospiterà il penultimo round del Campionato: il 15 e 16 luglio nel circuito cittadino dell’Eur -, è di aumentare la sicurezza stradale notturna. I sei impianti sono stati realizzati: a Casal Bernocchi in via Giovanni Andrea Scartazzini; all’Infernetto in via Francesco Cilea in via Cassia, altezza via Giuochi Delfici; via Flaminia Vecchia, altezza via Leprignano; via Cassia, altezza via Val Gardena; via Gosio, altezza corso di Francia. All’inaugurazione, che si è tenuta a Corso di Francia, hanno partecipato gli assessori di Roma Capitale Alessandro Onorato (Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda); Eugenio Patanè (Mobilità); Ornella Segnalini (Lavori Pubblici e Infrastrutture) e l’Event Director di Formula E, Margot McMillen.

«Per la prima volta abbiamo concordato con Formula E che - ha spiegato l’assessore Onorato - le iniziative di legacy fossero estese ad altri quartieri, non più solo all’Eur. Abbiamo individuato gli attraversamenti da mettere in sicurezza in accordo con i Municipi e abbiamo indicato le aree su cui intervenire secondo criteri di prossimità alle scuole, ai mercati e ai passaggi di maggiore transito pedonale. Un esempio virtuoso di come i grandi eventi internazionali generino effetti duratori e concreti nella città». «Oggi inauguriamo una serie di interventi che - ha detto l’assessore Patanè - si inseriscono nell’ambito delle progettualità che stiamo mettendo in campo come amministrazione su un tema che abbiamo particolarmente a cuore, quello della sicurezza stradale». «L’attraversamento che inauguriamo oggi, si inserisce nel solco delle opere stradali che - ha puntualizzato l ‘assessore Segnalini - stiamo portando avanti, per rendere Roma più sicura e percorribile.

La scorsa estate abbiamo lanciato la campagna ‘Le notti bianche degli attraversamenti pedonalì volta al rifacimento delle strisce in orario notturno e nelle vicinanze di scuole e metro, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il mese scorso abbiamo realizzato un attraversamento pedonale luminoso a Casal Boccone, ma il rifacimento della segnaletica è parte integrale di ogni nostro appalto. In poco più di un anno abbiamo riqualificato quasi 200 chilometri di strade della Grande viabilità» Infine Margot McMillen, Event Director di Formula E. ha ricordato: «Nel 2022 abbiamo avviato diverse iniziative per la città di Roma al fine di trasmettere i principi di sostenibilità, inclusività e innovazione»