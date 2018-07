Formula E a Sanya, un secondo E-Prix in Cina

ROMA - Dalla prossima la stagione, la quinta, la Formula E torna in Cina dove la storia del circuito riservato alle monoposto elettriche era cominciata. Il sesto ePrix del primo campionato a zero emissioni senza più cambio macchina si disputerà a Sanya. La corsa è stata inserta nel calendario il 23 marzo. Nel corso della prime due stagioni, la gara inaugurale si era corsa a Pechino.

Dopo l'addio alla capitale cinese, il circuito si era trasferito ad Hong Kong, evento confermato per il terzo campionato di fila e che anticipa la prova di Sanya di due settimane (il 10 marzo). «Riportare la Formula E in territorio cinese è un passo importante», ha commentato il Ceo del circuito Alejandro Agag. Non soltanto la Cina è un grande mercato, ma è anche all'avanguardia nella mobilità elettrica.

Sanya si trova sull'isola di Hainan, nella Cina meridionale, al largo delle coste del Vietnam. Si tratta di una meta turistica e, infatti, la città ha una popolazione decisamente contenuta rispetto alle megalopoli del paese: meno di 700.000 abitanti. Il tracciato, che non è stato ancora rivelato, avrà come scenario la suggestiva Haitang Bay. All'ufficializzazione dell'evento manca tuttavia ancora l'approvazione del Fia World Motor Sport Council.

Alla composizione definitiva del calendario manca adesso soltanto la località del terzo ePriz, in programma il 26 gennaio, dopo la prova africana del Marocco e prima di quella centroamericana di Città del Messico. La Formula E potrebbe tornare a Santiago del Cile, dove aveva esordito lo scorso 3 febbraio. Dopo aver incontrato problemi logistici, il circuito ha preteso una soluzione diversa per il tracciato. Altrimenti, come già accaduto in questo campionato, potrebbe rientrare Punta de l'Este, in Uruguay. La quinta stagione comincia il 15 dicembre in Arabia Saudita e si conclude il 14 luglio a New York. Sono previsti 13 ePrix.