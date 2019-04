E-Prix Parigi, prima doppietta stagionale: la Mahindra di Wehrlein di nuovo in pole. Le due Nissan dietro

PARIGI – La prima “doppietta” stagionale del quinto campionato di Formula E è firmata da un illustre debuttante, il pilota della Mahindra Pascal Wehrlein. A Parigi, dove si disputa l'ottavo ePrix del circuito elettrico, il tedesco scatta dalla pole. La prima l'aveva conquistato in Messico, dove aveva centrato anche il giro veloce. Nelle setta gare corse finora, nessun pilota era ancora riuscito a bissare una pole o una vittoria. L'asfalto bagnato ha condizionato le prove di alcuni big, come Sam Bird (Envision Virgin Racing). Problemi anche per Josè Maria Lopez (Geox Dragon).

Parte dalla prima fila anche Oliver Rowland (Nissan e.Dams), che si era assicurato la pole in Cina, a Sanya. Il britannico era stato il migliore nelle qualifiche (anche nelle due sessioni libere era stato fra i primi tre), ma nel giro decisivo ha reso 152 millesimi a Wehrlein. Il più quotato compagno di squadra Sébastien Buemi, che assieme a Jean Eric Vergne ed a Lucas di Grassi ha già vinto sul circuito de Les Invalides, è terzo. Per il costruttore giapponese le premesse sono buone, anche se a differenza che in Formula 1, nella Formula E partire davanti non è fondamentale per vincere.

La Envision Virgin Racing ha Robin Frijns con il quarto tempo. Dalla terza fila scattano Felipe Massa (Venturi), che sembra cominciare a prendere sempre più confidenza con la serie a zero emissioni, ed il leader del mondiale, il belga della Mahindra Jerome D'Ambrosio. Fra i primi dieci partono altri tre tedeschi: Maximilian Günther, cui sembra aver giovato l'esclusione per tre gare decisa dalla Geox Dragon Racing, settimo, André Lotterer (DS Techeetah) e Daniel Abt (Audi Sport Abt Schaeffler), nono. Completa il quadro della Top 10 di Grassi.