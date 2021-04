E-Prix Roma: la superpole è di Vandoorne, Mercedes ancora in testa. Poi Lotterer (Porsche) e Rowland (Nissan)

È sempre la Mercedes davanti a tutti anche in Formula E. Al primo dei due E-Prix di Roma sugli scudi c'è Stoffel Vandoorne che ottiene la pole position, autore del miglior giro in Superpole. Insieme a lui, nella sfida finale, anche Vergne, Di Grassi e Lotterer e Maximilian Guenther. Gran giro anche di Oliver Rowland, miglior crono della qualifica realizzato in Gruppo 2. Il pilota belga, alla guida della Mercedes, precede André Lotterer in prima fila, terzo posto in griglia di partenza Oliver Rowland che può recriminare per la mancata pole a causa di una sbavatura nel finale di qualifica. Quinta casella per Vergne, che riesce a recuperare la sua DS Techeetah dopo il rocambolesco incidente del mattino.

Un mezzo miracolo essere in pista per JEV, che nel mattino è stato protagonista, suo malgrado, del rocambolesco incidente causato da Turvey (che non ha preso parte alle qualifiche) che ha coinvolto anche Jake Dennis (19° in griglia di partenza).

Tra le prestazioni deludenti, Buemi è solo decimo,con Rowland che ha portato Nissan in Superpole. Male anche Da Costa, solo 18°, causa toccata contro le barriere. A René Rast è toccata una simile sorte e un piazzamento ancora peggiore: 21°.