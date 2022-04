Formula E, ecco tutti numeri degli EPrix di Roma. 20mila prersenze ed oltre 60 ml di euro di indotto a conferma del successo

Tempo di bilanci e di conferme per E-Prix di Roma, che ancora una volta ha portato le monoposto di Formula E sulle accoglienti strade dell’EUR, gradite ai piloti del campionato, che si sono espressi con molto favore sul tracciato e sulla sede della gara, indubbiamente tra le migliori.

Sono anche i numeri a confermare il successo del gran premio elettrico, che registra un indotto di oltre 60 milioni di euro, inoltre per l’organizzazione hanno lavorato 7300 persone, tra questi fa piacere citare l’impegno delle 400 coinvolte da ACI Vallelunga per l’evento più sostenibile della Capitale. Duecento ottantacinque erano i commissari di percorso. Race control, runners, team estricazione (personale specializzato per estrarre un pilota infortunato dalla vettura), la totalità del centro medico con ambulanze, carri e manitou (trattori con braccio gru per sollevare le vetture incidentate lungo la pista), control room e shuttle completamente elettrici.

Importante la quota rosa del personale: per circa il 20% il personale coinvolto da ACI Vallelunga è femminile pronto a ricoprire ruoli di alta professionalità e specializzazione. Per il primo anno, ACI Vallelunga, tramite la partnership stretta con Tecnobus, innovativa azienda del Lazio, ha sposato ancor di più la mobilità sostenibile all’interno del contesto della Formula E riuscendo a portare all’interno del circuito urbano dell’EUR e negli spazi circostanti due minubus totalmente elettrici, adibiti al trasporto di personale di pista con relativi conducenti specializzati. I due mezzi green dell’azienda laziale sono dotati anche di pedane rialzati per trasporto di disabili e carrozzelle ed erogano una potenza massima di 27.2 kW (36.46 CV) a 1890 giri/min.

Oltre ventimila, invece, gli spettatori sulle tribune. Particolarmente felice di questi risultati è Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma. Pure quando hai un grande patrimonio storio-culturale, e Roma è la numero uno al mondo, se ti limiti a questo non è detto che chi viene da fuori poi sia stimolato a ritornare. Bisogna invece fidelizzare questo pubblico proprio con i Grandi Eventi, l’interesse per manifestazioni sportive o culturale di grande livello e l’appeal del luogo sono proprio la carta vincente secondo il giovane politico che ha una vaga somiglianza con Filippo Inzaghi.

Intervenuto alla premiazione dell’Automobile Club Roma, Onorato ha pure aggiunto “Il motorismo da sempre esercita un grande fascino sugli italiani e sui romani. Moltissimi lo seguono da appassionati, tanti sognano di praticarlo. Per questo è importante l’iniziativa che l’Automobile Club di Roma porta avanti, proprio in occasione del centenario del Club. Un modo per dare finalmente spazi e opportunità a giovani talenti che altrimenti rischierebbero di rimanere nell’ombra. Come amministrazione ci siamo già fatti promotori di appuntamenti di grande successo come il Rome E-Prix e il Rally Roma. Non possiamo che incoraggiare iniziative di questo genere, che sono in linea con la nostra volontà di offrire la possibilità a chiunque lo desideri di avvicinarsi a questo entusiasmante sport e rappresentano una vetrina di prestigio per il turismo romano. Le mie congratulazioni a Emanuele Pirro che, forte della sua prestigiosa carriera, sono certo saprà interpretare al meglio il ruolo di ambasciatore dello sport automobilistico”.