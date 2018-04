Formula E: Federturismo, l'E-Prix di Roma motivo di richiamo per oltre 40mila visitatori

ROMA - «Roma è stata grande protagonista lo scorso 14 aprile all’Eur con l’ E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica, l’evento sportivo più atteso della capitale che è stato motivo di richiamo per più di 40mila visitatori». A dirlo il presidente di Federturismo Confindustria, Gianfranco Battisti. «Un appuntamento che, legato alla mobilità elettrica, ha avuto come protagonisti -spiega- sport, sostenibilità ambientale e turismo. Un punto di partenza per realizzare un modello di trasporto sostenibile e innovativo con un approccio green che ci auguriamo porterà vantaggi logistici all’intera città. Un modo per dimostrare come la difesa dell’ambiente quale bene primario per l’uomo e i mutamenti nelle richieste dei cittadini influenzino nuove forme di offerta sempre più diversificate e qualificate nel rispetto dei canoni della sostenibilità ambientale». «Pianificare la trasformazione delle nostre città -chiarisce il presidente Battisti- attraverso strategie intelligenti, che possano rendere competitivo ed ecosostenibile il sistema delle infrastrutture urbane città, deve essere un impegno per migliorare la qualità della nostra vita e per assicurare un futuro migliore a chi verrà dopo di noi».