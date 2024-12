FE, la Kiro Race punta su Ticktum e Bekmann. Il britannico e il tedesco al via nella Stagione 11 con il powertrain Porsche

La Kiro Race, la ex squadra Ert di Formula E e discendente di quella che aveva vinto il primo titolo individuale della storia della competizione con Nelson Piquet jr, ha atteso fino all'ultimo prima di ufficializzare i nomi dei due piloti con i quale si presenta con grandi ambizioni al via della Stagione 11, che scatta sabato a San Paolo, in Brasile. La scuderia ha confermato i giovani che aveva mandato in pista nei test di Madrid, agli inizi di novembre, ossia il 25enne Dan Ticktum, che era sotto contratto anche con la squadra precedente, e David Beckmann.

Non è una sorpresa che la scelta sia caduta sul 25enne definito il miglior pilota britannico fuori dalla Formula 1, in Formula E dal 2022 con un quarto posto quale miglior piazzamento, e sul 24enne tedesco, che ha già corso due ePrix, a Jakarta, e che ha lavorato come collaudatore e riserva sia con Andretti sia con Porsche. Non è una sorpresa sia perché il Team Principal Alex Hui aveva anticipato alla nostra testata che «Dan e David hanno lavorato bene e hanno ottenuto buoni tempi e sono in cima alla lista di quelli che vorremmo portare in Brasile», sia, appunto, per i riscontri cronometrici conseguiti sul circuito di Jarama senza aver praticamente mai provato prima la monoposto.

A Madrid i due avevano completato 421 giri in totale ottenendo alla fine il secondo e il quarto tempo assoluti delle sei sessioni di test. Un risultato importante, che pur non rispecchiando necessariamente i reali equilibri del mondiale elettrico (le scuderie hanno sperimentato diverse opzioni e non hanno cercato esclusivamente i migliori crono), legato in parte anche al nuovo powertrain, che è quello “vecchio” con il quale Porsche ha vinto gli ultimi due titoli piloti: con Jake Dennis (Andretti, team cliente) prima e con Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) poi.

«Da quando abbiamo annunciato il coinvolgimento in Formula E come Kiro Race – ha chiarito Hui – siamo stati molto trasparenti circa i nostri obiettivi. La Stagione 11 è solo il primo capitolo del nostro viaggio in questo campionato, ma vogliamo competere regolarmente nella Top 10 e andare oltre le aspettative». Ticktum è stato più misurato: «Prima di una nuova stagione è importante non farsi troppe illusioni – ha sintetizzato – ma in una classe imprevedibile come questa ci sono opportunità da sfruttare in ogni singolo giro». «Malgrado io sia un debuttante quest'anno – ha concluso il compagno di scuderia Beckmann – credo di cominciare la stagione con un'esperienza unica, avendo vissuto l'evoluzione dalle monoposto Gen2 a Gen3 e Gen3 Evo».