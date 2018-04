La Formula E strega Roma: «Basta veti, sì agli eventi»

Allora si può fare. Roma supera la prova del primo gran premio di Formula E. La suggestione di un'area unica come l'Eur regala una scenografia irripetibile alle monoposto elettriche, quelle che non fanno «vroom» come i bolidi tradizionali ma «swish, swish», come la canzone di Katy Perry. Ma c'è un'altra macchina che funziona bene ed è quella dell'organizzazione, dentro e fuori il circuito. La sintesi migliore la fa Giancarlo, un quarantacinquenne lombardo a Roma con la...

