La Formula E è sempre più green: rinnovata la certificazione ISO 20121 per eventi sostenibili

ROMA Il Campionato di Formula E rinnova il suo status di unica serie di corse automobilistiche ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione ISO 20121, continuando in questo modo a rappresentare lo standard internazionale in termini di sostenibilità nella creazione e gestione dei propri eventi sportivi. Grazie a idee innovative ispira l’intero ecosistema a riciclare e ridurre la quantità di rifiuti prodotti, la Formula E ha soddisfatto ancora una volta i rigidi criteri necessari per mantenere il più alto livello di certificazione attribuito agli eventi sostenibili.



Oltre alla sostenibilità dei singoli eventi, l’obiettivo principale e la missione più a lungo termine di Formula E è quella di accelerare l’adozione di veicoli elettrici, contribuendo così a combattere l’inquinamento atmosferico in alcune delle città più sovraffollate e densamente popolate del pianeta.

Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inquinamento dell’aria rappresenta oggi il più grande rischio ambientale per la salute e uccide ogni anno più del fumo di sigaretta: 8,8 milioni di morti, contro i 7 milioni legati al tabacco. Per accelerare il passaggio all’energia elettrica e consentire a più persone di accedere all’energia pulita, la Formula E ha ideato un programma di sostenibilità basato su tre pilastri: eventi sostenibili, impatto positivo in ogni città ospitante e una piattaforma globale per promuovere le auto elettriche per il ruolo che queste avranno nel ridurre le emissioni nella lotta all’inquinamento atmosferico.