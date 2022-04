Formula E, svelata la Gen3: nuova monoposto più piccola e potente. In arrivo nel 2023, renderà ancora più avvincente il campionato

PRINCIPATO DI MONACO - La nuova Gen3 è stata rivelata al pubblico per la prima volta allo Yacht Club di Monaco, in vista dell’E-Prix di questo fine settimana, uno dei momenti clou della stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Svelata la monoposta che sarà utilizzate nel Mondiale di Formula E 2023: velocità di oltre 320 km/hg, macchine più leggere e un progetto ideato dall’ingegnere italiana Alessandra Ciliberti. La Gen3 ha una velocità di punta di 320 km/h, grazie a una potenza aumentata a 350 kW, 100 in più delle monoposto che scenderanno in pista sabato nel Principato di Monaco per il sesto E-prix della Stagione 8. Mentre i programmi di sviluppo aerodinamico sono stati centrali per guidare il miglioramento incrementale negli sport motoristici per decenni, il lancio della Gen3 spinge in avanti l’ingegneria del software come nuovo campo di battaglia per l’innovazione e la competizione negli sport motoristici. Gli avanzamenti delle performance della Gen3 saranno aggiornati attraverso software inseriti direttamente nel sistema operativo avanzato incorporato nella monoposto.

Quello della velocità di punta è però solo un aspetto, il primo a cui molti faranno riferimento: in realtà le Gen3, come detto, saranno in grado di riprodurre in gara all’incirca il 40% del loro fabbisogno di energia, per altro con entrambi gli assi, non solo quello posteriore. Insomma la Formula E si propone anche come laboratorio, non solo come showroom della velocità, della affidabilità dell’auto elettrica. Le batterie saranno di dimensioni inferiori, più leggere e al tempo stesso molto più veloci da ricaricare (anche 3-4 kW in 30”).

Sette dei principali produttori automobilistici del mondo hanno stretto un accordo con la FIA per gareggiare con la nuova Gen3 nella stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Questi sono: DS Automobiles (Francia); Jaguar (Regno Unito); Mahindra Racing (India); Maserati (Italia); NIO 333 (Regno Unito / Cina); Nissan (Giappone); Porsche (Germania). Ogni aspetto della produzione della Gen3 è stato ripensato, riprogettato e ricostruito per garantire che l’auto rappresenti il punto di riferimento per le corse sostenibili ad alte prestazioni senza compromessi. Per esempio, i materiali naturali sono stati introdotti negli pneumatici, nelle batterie e nella costruzione della carrozzeria con il pensiero del ciclo di vita al centro.