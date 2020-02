Formula E, tolti i veli alla Gen2 Evo. Ruote scoperte e nuovo anteriore per la monoposto della Stagione 7

LONDRA – La Gen2 Evo ha già un posto nella storia del motorsport: sarà il primo bolide a zero emissioni a competere nella Formula E per un titolo mondiale Fia. Accadrà nella settima stagione, la prossima, quella che comincia fine anno e che si concluderà nell'estate del 2021. Il circuito a zero emissioni ha già diffuso le prime immagini, anche se la monoposto verrà presentata il 3 marzo al Salone di Ginevra, aperto al pubblico fra il 5 ed il 15 marzo.



«Con il suo design futuristico, la Formula si presenta una volta di più come il campionato dell'innovazione, sia in termini di progressi tecnologici sia estetici», ha osservato Alejandro Agag, il manager spagnolo che è stato tra i fondatori della competizione e che adesso ne è il presidente. Ancora più agile ed ancora pi avveniristica nell'impostazione, la macchina è un'evoluzione del modello che ha debuttato lo scorso campionato.

La Formula E non ha ancora rivelato eventuali modifiche tecniche, ma ha confermato che gli pneumatici continueranno ad essere i Michelin Pilot Sport “all-weather” da 18'' il cui battistrada è stato disegnato per garantire aderenza sia con l'asciutto sia con il bagnato, anche se finora solo una manciata di corse si sono disputate sotto l'acqua (la prima volta è accaduto nell'aprile del 2019 a Parigi, dove erano scattate diverse interruzioni).



Tra le soluzioni adottate sulla Gen2 Evo ci sono l'arretramento del nuovo alettone anteriore, l'adozione di una pinna dorsale e di un alettone posteriore curvo. Le prossime monoposto sono anche prive di passaruota. Gli accorgimenti sono stati apprezzati anche da Jean Todt, il numero uno della Fia, che parla di «approccio progressivo» da parte della Formula E, una rassegna che «sta aprendo la strada al futuro della mobilità urbana sostenibile». In un video di poco meno di un minuto, l'organizzazione presenta anche il proprio obiettivo, «combattere l'inquinamento dell'aria».