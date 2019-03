Formula E, all'Eur si accendono i motori: domenica al via i preparativi per la gara del 13 aprile

Si acendono i motori elettrici all'Eur. Partono domenica i lavori di preparazione per il secondo E-Prix di Roma, in programma sabato 13 aprile. Il modello ricalca quello già andato in scena lo scorso anno, tra schema di viabilità e fase di montaggio e smontaggio delle strutture. «Nella prima fase le operazioni si svolgeranno soprattutto di notte, con la chiusura delle strade a ridosso del circuito. Dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile, invece, la viabilità dell'intero quadrante subirà un impatto più deciso, vista la chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo tra via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico», spiega Muoversi a Roma. «Ancora da decidere cosa accardà nei due giorni “caldi”, ovvero venerdì 12 e sabato 13 aprile. Lo scorso anno vennero chiuse le due rampe che dal Gra immettono sulla Pontina in direzione dell'Eur. Una scelta che potrebbe essere confermata», conclude l'azienda.



Per questo invece già definito, anche le linee di bus 30, 130F, 170, 714, 791, N2 e N3 dovranno cambiare percorso. Per il traffico privato, invece, l'itinerario alternativo suggerito cambia a seconda delle direzioni. Verso il centro una volta arrivati all'incrocio tra la Colombo e viale dell'Oceano Atlantico sarà meglio puntare sulla Laurentina, mentre per chi è diretto al quadrante Ostiense-Marconi la soluzione migliore è prendere via Carlo Levi e via di Decima. In uscita dalla città, invece, sono due gli itinerari suggeriti: via Laurentina per chi deve proseguire sulla carreggiata esterna del Gra, verso la Pontina o verso Ostia; il Viadotto della Magliana verso la carreggiata interna del Gra.