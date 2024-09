FE, Envision conferma Buemi e Frijns. La Abt Lola verso l'ingaggio del rookie delle Barbados Zane Maloney

A poco meno di due mesi dai test ufficiali di Valencia (4 – 7 novembre) che aprono la nuova stagione della Formula E (prima gara il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile), l'undicesima e prima con le monoposto Gen3 Evo, la Envision, scuderia cliente della Jaguar, ha ufficializzato il proseguimento della collaborazione con i piloti che hanno corso anche nel campionato numero 10. Cioè lo svizzero già campione del mondo Sébastien Buemi e l'olandese Robin Frijns.

I due hanno complessivamente corso 229 ePrix, 99 dei quali proprio con la Envision, scuderia che inizialmente si riforniva da Audi. Negli anni in Formula E, la squadra diretta da Sylvain Filippi è salita 53 volte sul podio (3 nelle ultime 4 gare della scorsa stagione) e conquistato 1.723 punti vincendo anche il titolo mondiale riservato ai team nel 2023: un risultato mai ottenuto prima da una scuderia non ufficiale.

L'altra notizia è ancora una indiscrezione, perché qualcuno ritiene di averlo riconosciuto in occasione dei test che la neo scuderia di Formula E Abt Lola aveva svolto sul circuito italiano di Varano de' Melegari qualche settimana fa. Ad affiancare l'ex iridato Lucas di Grassi al volante della monoposto gialla e viola del team germano britannico (con la giapponese Yamaha impegnata a supporto dello sviluppo del powertrain) potrebbe essere l'ancora 20enne Zane Maloney (21 anni a inizio ottobre), pilota della Barbados. Impegnato in Formula 2 con la Carlin Motorsport, Maloney, pilota di riserva e collaudatore della Andretti, ha già fatto esperienza nei test riservati ai debuttanti nel mondiale a zero emissioni, ottenendo eccellenti risultati cronometrici.

La scuderia sarebbe stata in trattative anche con il norvegese Dennis Hauger, ma alle fine avrebbe sottoscritto il contratto con Maloney. Il barbadiano (il primo in assoluto in Formula E) fa parte della Academy della Sauber, rilevata dalla Audi, che lavora all'esordio in Formula 1 nel 2026. Non solo in ambito sportivo, la Abt Sportsline collabora da anni con la casa dei Quattro Anelli, della quale converte e personalizza su richiesta diversi modelli. Con l'annuncio della Envision e l'indiscrezione relativa alla Abt Lola, per completare la griglia del prossimo campionato mancano solo i nomi dei piloti della Ert.