FE, Franzetti: «A Monaco il weekend di gara più importante della stagione per DS». Passerella per la nuova N° 8

MONTECARLO – Vincere è bello. Vincere a Montecarlo, dove sabato e domenica si disputano le gare 6 e 7 della stagione 11 di Formula E, anche di più: «L'E-Prix di Monaco è senza dubbio il weekend di gara più importante della stagione per Ds Automobiles – conferma Eugenio Franzetti, il manager italiano che dirige la divisione Ds Performance - È un circuito leggendario in cui abbiamo scritto alcuni dei capitoli più belli della nostra storia e il nostro obiettivo è quello di brillare ancora una volta. Grazie alle prestazioni della nostra Ds E-Tense Fe25 e al talento dei nostri piloti, siamo più che in grado di portare a casa degli ottimi risultati».

Già sulla nuova Ds N° 8 il costruttore del gruppo Stellantis ha trasferito parte dell'esperienza acquisita nel mondiale elettrico, del quale nel Principato è in calendario il secondo doppio evento dell'undicesima stagione. La nuova ammiraglia elettrica francese prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi, beneficia degli sviluppi sulla frenata rigenerativa che in Formula E vale anche oltre il 50% dell'energia necessaria per arrivare al traguardo, mentre sulla Ds N° 8 contribuisce ai 750 chilometri di autonomia, grazie anche al sistema regolabilie su tre livelli di intensità che il conducente può controllare con le leve al volante. Poi ci sono la gestione intelligente della trazione integrale e la funzione One-Pedal, che «consente di muoversi in modo fluido senza dover toccare il pedale del freno».

L'inedita e aerodinamica ammiraglia debutterà su strada a Montecarlo, dove percorrerà alcuni giri lungo il circuito cittadino in vista dei test drive per i media in programma tra qualche settimana. Una passerella che il costruttore si augura di buon auspicio non solo per la macchina, ma anche per la scuderia Ds Penske che occupa attualmente il quarto posto nella classifica a squadre ad appena una lunghezza dal podio virtuale e i suoi due piloti.

Jean Eric Vergne, il solo bi-campione del mondo, aveva vinto nel 2019 (l'altra affermazione risale al 2021 con Antonio Felix da Costa, adesso sotto contratto con la Porsche), mentre Maximilian Günther (quinto nella generale iridata individuale), che ha riportato il team alla vittoria nel primo ePrix di Jeddah, insegue ancora la sua prima affermazione monegasca. Il doppio appuntamento è di quelli importanti per Stellantis, perché anche l'altro marchio impegnato in Formula E, Maserati, ha un legame profondo con il Principato: il quartier generale della squadra è proprio a Montecarlo. E nel trofeo Costruttori Stellantis è attualmente seconda.