EPrix Londra, il giorno del riscatto delle Mercedes: Vandoorne in Pole. De Vries quarto, parte davanti ai rivali in corsa per il titolo

LONDRA – Il secondo ePrix di Londra, terzultima prova della settima stagione della Formula, sembra quello del definitivo riscatto delle Freccie d'Argento a zero emissioni. A tre mesi di distanza dall'ultima volta, una monoposto Mercedes Eq era tornata ieri sul podio grazie a Nick de Vries, secondo. Oggi il compagno di squadra Stoffel Vandoorne ha ottenuto i 3 punti della Superpole. L'olandese partirà invece dalla seconda fila.

Entrambi hanno guadagnato due posizioni rispetto alle qualifiche, nel corso delle quali il britannico Alex Lynn (Mahindra), poleman sabato e terzo in gara, era stato il più veloce (un punto). Dopo la straordinaria rimonta di ieri, il britannico Oliver Rowland (Nissan e.Dams) è riuscito a ottenere il secondo tempo (appena 41 millesimi più lento di Vandoorne) e partirà dalla prima fila.

Lynn ha ottenuto il terzo crono e dovrà difendersi, come ieri, dall'assalto di de Vries, il cui bolide è apparso ieri decisamente più veloce nel “passo gara”. L'olandese ha l'opportunità di riportarsi in testa al mondiale: i rivali che lo precedono in graduatoria partono tutti dietro di lui. Robin Frijns (Envision Virgin), che lo insegue a una lunghezza e che è quello che ha superaro meglio le qualifiche, scatterà come ottavo.

La Jaguar, reduce da un primo ePrix domestico decisamente deludente malgrado Sam Bird sia riuscito a conservare il comando della classifica generale, è riuscita a piazzare Mitch Evans in terza fila (quinto tempo), giusto un paio di centesimi davanti a Maximilian Günther, che conferma così la competitività delle monoposto della Bmw i Andretti, vittoriosa ieri con Jake Dennis (17° tempo oggi). Partono nella Top 10 anche Pascal Wehrelein (Porsche), settimo, e i brasiliani Sergio Sette Camara (Dragon Penske) e Lucas di Grassi (Audi Sport Abt). Il via poco dopo le 15.