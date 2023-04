Cupra Abt domina sotto l'acqua le qualifiche del secondo ePrix di Berlino, pole a Frijns. Anche Müller in prima fila

BERLINO – Sotto l'acqua la scuderia Cupra Abt muove la classifica alla vigilia dell'ottavo ePrix della nona stagione della Formula E: la seconda Pole dell'olandese Robin Frijns coincide anche con la prima della scuderia ispano tedesca, l'ultima arrivata nel circuito elettrico. Nessuno dei tre piloti schierati finora (dopo la frattura multipla alla mano rimediata da Frijns a Città del Messico aveva gareggiato anche il sudafricano Kelvin van der Linde) era riuscito ad andare a punti. Nella SuperPole di oggi l'olandese (che aveva vinto la propria prima gara proprio con la pioggia, a Parigi) ne ha conquisati subito 3.

La qualifica è stata quasi trionfale per la Cupra Abt, perché nel giro decisivo Frijns si è misurato con il compagno di squadra, lo svizzero Nico Müller, alla sua miglior qualifica in assoluto nel mondiale a zero emissioni. Dopo la doppietta di ieri della Jaguar Tcs in gara, oggi è arrivata la doppietta in qualifica. Evidentemente la miscela tra cemento e acqua è adatta al set-up della monoposto fornita da Mahindra, i cui piloti non sono però andati altrettanto veloci nei due gruppi eliminatori. Frijns e Müller dovranno ora confermare nel pomeriggio (il via all'ePrix verrà dato poco dopo le 15) quanto di buono fatto vedere in mattinata.

Nel loro cammino verso il giro decisivo i due piloti della Cupra Abt hanno mietuto “vittime” illustri. L'elvetico si era sbarazzato nel quarto del leader del mondiale, il tedesco della Tag Heuer Porsche Pascal Wehrlein, prima di affossare le speranze del bi-campione della Ds Penske, Jaen Eric Vergne, che a propria volta aveva disposto di Jake Dennis (Avalanche Andretti). Seppur con un distacco minimo, l'olandese aveva eliminato il vincitore di ieri, Mitch Evans, con il giro più veloce in assoluto della SuperPole (1:18.423) approdando poi in finale a spese di Sèbastien Buemi (Envision), che come ieri si era dovuto cimentare in una sfida interna con il compagno di scuderia Nick Cassidy, il secondo della generale assoluta.

Dalla seconda file scatteranno Buemi e Vergne, poi Evans e Wehrlein dalla terza, seguiti in quarta da Dennis e Cassidy. Dopo il podio di ieri, Maximilian Günther e Maserati si sono dovuti accontentare oggi di posizioni di rincalzo, almeno in partenza: Edoardo Mortara ha il sedicesimo tempo e il tedesco solo il penultimo. In queso fine settimana le maggiori difficoltà sembrano essere quelle della Nissan, che fornisce anche la Neom McLaren: nessuna delle quattro monoposto è andata a punti ieri e nessuna è riuscita a qualificarsi per la SuperPole oggi.