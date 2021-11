FE, la Nio "pesca" in F2 e ingaggia il 21enne britannico Dan Ticktum per affiancare Turvey nella Stagione 8

VALENCIA – Londinese, 21 anni, il titolo di vicecampione della Formula 3 europea nel 2018 e un promettente quarto posto nell'attuale stagione di Formula 2 con il team Carlin a due eventi dalla conclusione: Dan Ticktum è la nuova seconda guida della scuderia cinese Nio 333. Il giovane britannico subentra al connazionale Tom Blomqvist, tre volte a punti e un'ottavo posto come miglior piazzamento lo scorso campionato, e raggiunge il confermato Oliver Turvey, che si è accasato con il team fin dalla conclusione della prima stagione.

La squadra che oggi si chiama Nio 333, che sviluppa in proprio la monoposto da competizione, non vince un ePrix dal giugno del 2015, stagione nella quale si piazzò al quarto posto assoluto e nella quale portò al titolo mondiale Nelson Piquet jr. Negli ultimi tre campionati ha tuttavia sempre chiuso in ultima posizione: una volta undicesima e due volte dodicesima. Ticktum, insomma, non è atteso da un compito facile nella squadra che ha il proprio quartier generale si trova nel Regno Unito.

«Sono molto contento di poter gareggiare con la Nio 333 in Formula E – ha commentato il giovane pilota, al suo debutto nel campionato a zero emissioni – Sarà una bella sfida dato che non ho avuto molto tempo per prepararmi ai test di Valencia». «La Formula E è complessa, ma sarà molto intrigante – ha aggiunto – Ci sono parecchie soluzioni diverse alle quali puoi ricorrere come pilota, ma è un'esperienza completamente diversa dalla Formula 2 e non vedo l'ora di affrontarla, mentalmente e fisicamente». Ticktum ha parlato di «alcuni grandi giorni con la squadra a Silverstone»: «Speriamo di poter provare a fare qualche progresso nel corso della prossima stagione e migliorare in griglia».

A Valencia è in programma un doppio esordio, perché Ticktum lascerà la Spagna martedì sera e nella tornata finale di prove, quella di giovedì, sarà sostituito da Adam Carroll, collaudatore e pilota di riserva. «Il nostro obiettivo – ha sintetizzato – è di trasformare i progressi compiuti la scorsa stagione nello slancio per quella che sta per cominciare». Turvey sembra confermare l'ottimismo che la squadra si porta da Silverstone: «Anche se sappiamo che lo standard della Formula E è molto alto – ha argomentato – sento che abbiamo fatto dei passi in avanti». Tra le novità della Stagione 8 c'è anche la promozione di Alex Hui quale Team Principal, che subentra a Christian Silk. Russell O’Hagan sarà il numero due della scuderia (una carica che prima non esisteva) nonché Chief Operations Officer.