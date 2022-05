EPrix di Marrakesh rimpiazza Vancouver nel calendario 2022, che con 16 gare resta il più ricco della storia

ROMA – Marrakesh torna nel circuito elettrico due anni dopo l'ultima volta: nel 2020 la gara marocchina era stata l'ultima prima della lunga sospensione dovuta alla pandemia. La Formula E ha ufficializzato che sarà Marrakesh a ospitare la gara numero 10 delle 16 previste dal calendario di questa stagione, l'ottava, subentrando alla canadese Vancouver, che ha annullato l'evento e che assieme a Jakarta e Seoul avrebbe dovuto debuttare nel circuito a zero emissioni proprio quest'anno.

Il campionato del mondo elettrico organizzato sotto l'egida della Fia farà tappa nella quarta città del Marocco (attorno al milione di abitanti) sabato 2 luglio, un mese dopo la prova in Indonesia e due settimane prima del doppio appuntamento di New York. Il tracciato sarà sempre quello del circuito automobilistico cittadino internazionale Moulay El Hassan da poco meno di 3 chilometri di lunghezza.

Per Marrakesh si tratta della quinta presenza nel programma della Formula E. Nessun pilota ha finora vinto due volte in Marocco nel cui albo d'oro figurano Sébastien Buemi (oggi con la Nissan), Felix Rosenqvist (all'epoca con la Mahindra), Jerome D'Ambrosio (adesso team principale della Rokit Venturi, futuro partner della Maserati) e, nel 2020, Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah). Sam Bird (attualmente con la Jaguar) è salito tre volte sul podio. Solo la Mahindra è riuscita ad aggiudicarsi due volte la gara di Marrakesh.

Con l'assegnazione ufficiale della gara alla città del Marocco, la Formula E conferma quella del 2022 come la stagione più ricca di eventi mai organizzata finora: 16, in 10 città diverse e quattro continenti coinvolti (Europa, 7 gare, Asia, 5, America, 3, e Africa, 1). Per il via libera definitiva mancano solo le approvazioni dell'Asn canadese e del Fia World Motor Sport Council.