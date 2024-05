Maserati nomina Cyril Blais vicario al posto del Team Principal Rossiter che se n'era andato in autunno

MONACO – La Maserati Msg, la scuderia di Formula E con la quale il Tridente è tornato alle competizioni, ha un Team Principal vicario. Si tratta del 41enne francese Cyril Blais, che esordirà nel proprio nuovo ruolo a Berlino, dove sabato e domenica si corrono gli ePrix 9 e 10 della decima stagione. Ingaggiato come Race Engineer dalla squadra monegasca nel 2021 (quando ancora si chiamava Venturi), Blais ha portato con sé l'esperienza accumulata in Formula 3 e Formula 2 quando era direttore tecnico della Arden Motorsport. Il posto di Team Principal è vacante dallo scorso autunno, quando James Rossiter aveva gettato la spugna alla vigilia dei test di Valencia.

Nella nota in cui ne ufficializza la promozione, la Maserati Msg ha spiegato che il manager ha avuto un ruolo chiave nel «promuovere le innovazioni tecniche e nel plasmare la cultura» della squadra. La passata stagione Blais è stato anche nominato “Engineer of the Year” della Formula E. Nel frattempo era diventato ingegnere capo della scuderia. L'avanzamento a numero due della scuderia è, insomma, un «passaggio naturale». Si tratta di un riconoscimento per aver guidato la scuderia a tre vittorie e 10 podi.

Il deputy Team Principal riporterà a José M Aznar Botella, attuale Maserati Msg Racing Managing Partner, figlio dell'ex premier spagnolo e imparentato con Alejandro Agag, co-fondatore della Formula E, che ne ha sposato la sorella. «Questa promozione è un grande onore per me – ha commentato Blais – rappresenta una nuova sfida, ma è anche una opportunità rispetto alla quale sono molto motivato». «Da quando mi sono unito alla squadra, prima dell'ottava stagione - ha aggiunto - sono stato testimone della nostra evoluzione e trasformazione e non vedo l'ora di continuare a costruire sulle nostre fondamenta per crescere anche di più in futuro. Anche se la promozione è arrivata a stagione in corso, non cambierò il mio livello di concentrazione sulle responsabilità che riguardano gli aspetti tecnici».

La scuderia ha annunciato anche le nomine di Bérengère Quaix quale Chief Financial Officer e di James Hughes Mulligan quale Commercial Director. «Con la promozione di Cyril e le due nuove aggiunte nella squadra – ha dichiarato Botella – abbiamo rafforzato aree chiave della nostra organizzazione per riuscire a conseguire i migliori risultati possibili dentro e fuori dai tracciati».