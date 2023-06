Maserati trionfa con Günther a Jakarta. Wehrlein su Porsche torna in vetta al mondiale

JAKARTA – La quarta vittoria di Maximilian Günther in Formula E è anche la prima di Maserati nel mondiale elettrico. Il Tridente torna così a cogliere un successo iridato con una monoposto a 66 anni di distanza dall'ultima volta, in Formula 1. Il secondo ePrix di Jakarta, l'undicesimo della stagione, è stata una passerella per il tedesco e per il costruttore italiano, il primo a competere in Formula E: Günther è stato di nuovo il più veloce nelle libere, nelle qualifiche e, quale primo pilota in questa stagione, ha tagliato il traguardo in testa partendo dalla Pole.

Come ieri, Jake Dennis (Avalanche Andretti) si è piazzato secondo risalendo anche nella classifica individuale del mondiale. La gara è stata “pulita”, senza particolari carambole e con meno sorpassi rispetto a quelli con i quali la Formula E aveva “viziato” gli appassionati. Una ha coinvolto Nick Cassidy (Envision) che lottava per le posizioni di vertice e che invece è finito in fondo all'ordine d'arrivo: l'incidente gli è costato la testa del mondiale. Il podio è stato completato da Mitch Evans (Jaguar Tcs), terzo: anche lui, come Günther (settimo vincitore diverso in 11 gare) e Dennis (che ha incamerato anche il punto per il giro veloce), ha confermato la posizione di partenza in griglia.

Le due tornate in più hanno costretto le scuderie a cambiare almeno in parte le strategie e i piloti a gestire diversamente l'energia. L'ePrix ha premiato anche la Nissan, guidata dal calabrese Tommaso Volpe, che ha piazzato Sacha Fenestraz e Norman Nato a ridosso dei primi: quarto e quinto. Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) ha chiuso sesto e ha pagato la (molto) ritardata attivazione del secondo Attack Mode, ma ha riguadagnato il comando della graduatoria individuale, complice anche l'incidente di Cassidy. La seconda monoposto del costruttore tedesco gli è arrivata subito dietro, anche se Antonio Felix da Costa non è sembrato troppo competitivo.

Nella Top 10 anche la seconda Maserati Tipo Folgore: Edoardo Mortara ha chiuso ottavo, ma senza un errore in entrata di curva l'italo svizzero avrebbe potuto essere più avanti. Nono Stoffel Vandoorne nel giorno delle 100 gare in Formula E della Ds e poi Sébastien Buemi (Envision). Il 24 giugno la Formula E torna negli Stati Uniti, a Portland, con Wehrlein primo a quota 134 tallonato da Dennis a una sola lunghezza. Cassidy è sceso in terza posizione (128) con Evans quarto (109) e Jean Eric Vergne quarto (97) quinto. Grazie allo straordinario fine settimana indonesiano, Günther (46 punti in due giorni) si è portato in settima posizione (70). Fra le squadre la Tag Heuer Porsche ha allungato (212) sulla Envision (190). Poi la Jaguar Tcs con 171, la Avalanche Andretti con 156, la Ds Penske con 139 e la Maserati con 87.