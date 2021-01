FE, McLaren debutterà nella stagione 9. Nel campionato 2022/23 comincerà l'era delle monoposto Gen3

LONDRA – La Formula E del futuro, quella della Gen3, ossia la terza generazione della monoposto a zero emissioni (più potenti, leggere e con tempi di ricarica più brevi), prende forma: dalla nona stagione potrebbe gareggiare anche la McLaren Racing. La scuderia britannica ha sottoscritto un accordo con il quale si è assicurata un'opzione per partecipare al campionato 2022/23. Il primo team ad aver già confermato la presenza per i prossimi sei anni era stata Mahindra.

Il team principal della squadra indiana, Dillbagh Gill, aveva anticipato l'adesione a Valencia nel corso dei test in vista della settima stagione. «Da tempo osserviamo la Formula E, monitorandone i progressi e studiandone i possibili futuri sviluppi – ha spiegato Zak Brown, Ceo di McLaren Racing - L'opportunità di partecipare e la scadenza del contratto da fornitore di McLaren Applied (per le batterie della Gen2, ndr) con la Fia ci offre il tempo per decidere se potrà rappresentare una piattaforma competitiva per la McLaren Racing in futuro».

Il circuito elettrico, che ha dovuto ritardare l'avvio del nuovo campionato previsto per questo fine settimana a Santiago del Cile per via delle nuove restrizioni per contenere la pandemia, deve fare i conti con le prime defezioni importanti. Sia Audi sia Bmw hanno infatti annunciato il ritiro dalla Formula E alla fine di questa stagione. Gli organizzatori della rassegna hanno lasciato intendere di non aver problemi nel completare la griglia. Le prime indiscrezioni riguardavano il possibile ingresso di Hyundai, che ha poi negato di essere interessata al campionato. E questo malgrado Seul, la capitale della Corea del Sud, compaia di nuovo nel calendario della rassegna.

Con il possibile arrivo della McLaren, approderebbe nella Formula E una scuderia gloriosa, cha ha collezionato successi non solo in Formula 1, ma anche a Le Mans e nella IndyCar. Il debutto rientrerebbe nella strategia del team per individuare nuovi canali per il comparto motorsport. «Il fatto che la McLaren Racing si sia voluta assicurare la possibilità di entrare a far parte del grid della Formula E con le nuove monoposto Gen3 testimonia il nostro impegno nel mondo dello sport», ha sottolineato Alejandro Agag, presidente del circuito.