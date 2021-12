Mercedes in gran spolvero nei test di Valencia. Giovinazzi salta l'ultima sessione di prove

VALENCIA – A sei ore dalla fine dei test ufficiali della Formula E in vista dell'avvio dell'ottava stagione che parte a fine gennaio in Arabia Saudita il miglior tempo assoluto è quello fatto registrare nel pomeriggio di martedì da Stoffel Vandoorne, campione del mondo a squadre con la Mercedes Eq. Il pilota belga ha girato in 1:26.045 precedendo di 44 millesimi il vice campione individuale Edoardo Mortara (Rokit Venturi) che a sua volta si è tenuto alle spalle per soli 11 millesimi il numero tre della scorsa stagione, Jake Dennis (Andretti). Anche Nyck De Vries, che difende il primo titolo elettrico Fia, è andato forte: 1:26.159, quarto tempo. Poi Pascal Wehrlein con la Porsche (1:26.176).

In mattinata, quando era stato anche simulato un ePrix con relativa partenza, il più veloce era stato Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) con un crono che nel pomeriggio gli sarebbe valso la sedicesima posizione. Seppur sempre solo indicativi, i nuovi termini di paragone cominciano ad aprire qualche squarcio nell'orizzonte delle stime e delle previsioni e confermano che le Frecce d'Argento sono molto competitive. A meno che non cambino le condizioni (la temperatura dell'aria e dell'asfalto era di circa un paio gradi più bassa oggi, 13,8 e 15,8), i migliori tempi verranno rilevati giovedì, quando è in programma la sessione “fiume” di sei ore consecutive, tra le 9 e le 14.

Tra i sicuri assenti ci sono sia Antonio Giovanizzi («ho ancora due impegni in Formula 1 da onorare»), l'esordiente della Dragon Penske, e Dan Ticktum (Nio 333). L'italiano ha archiviato la due giorni spagnola con l'1:26.894 di martedì pomeriggio: «Sapevo che avrei trovato una macchina molto differente, ma non me l'aspettavo così diversa. Ho molte cose da imparare e spero che la scuderia mi aiuti nell'adattare il mio modo di guidare», ha dichiarato. Giovedì la sua monoposto resterà ai box: la scuderia non ha un altro pilota a cui affidarla.

Il britannico Ticktum lascia Valencia con il crono di 1:28.791 per andare a gareggiare in Formula 2, classe nella quale occupa attualmente la quarta posizione. La sua monoposto verrà provvisoriamente affidata a Adam Carroll. La Envision Racing ha mandato in pista la riserva, ossia la pilota britannica Alice Powell, 28 anni di Oxford: 1:31.432 in mattinata e 1:29.724 nel pomeriggio. Ha girato al posto di Robin Frijns, che tornerà al volante giovedì.