Mercedes velocissime a Valencia. Vandoorne in Pole davanti a Da Costa (DS) e al compagno di squadra de Vries

VALENCIA – Stoffel Vandoorne ha garantito alla Mercedes Eq una nuova Superpole in Formula E. Per il belga si tratta della seconda stagionale, della terza delle ultime sei gare (inclusa quella dell'ultimo E-Prix della scorsa stagione) e della quarta in carriera nel campionato elettrico. Ancora “nascosto” nelle libere, Vandoorne si era qualificato per il giro decisivo con il secondo tempo dietro al britannico Alex Lynn (Mahindra) che sembrava vicinissimo alla sua seconda Pole in Formula E e che ha comunque mosso la classifica (un punto).

Nella tornata che decide la griglia delle prime sei piazzole, Vandoorne ha messo in riga gli avversari, incluso il campione in carica Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah) autore di un giro degno di un fuoriclasse. Il belga lo ha però preceduto di 28 millesimi. Lo stato di grazia delle Frecce d'Argento a zero emissioni è stato confermato anche dall'olandese Nyck de Vries, che partirà dietro al compagno di squadra, con il terzo crono.

Maximilian Günther, il tedesco della Bmw Andretti che nei test ufficiali di dicembre era stato il più veloce sullo stesso circuito Ricardo Tormo che tra poco ospita la quinta gara della settima stagione (la prima gara spagnola della Formula E), si era messo in evidenza nelle libere, ma alla fine ha dovuto accontentarsi della quarta piazza in partenza. Lynn scatterà della terza fila affiancato da Sébastien Buemi (Nissan e.Dams).

Andrè Lotterer (Porsche), uno dei due piloti ancora senza punti dopo 4 E-Prix, ha solo sfiorato l'ammissione alla Superpole, ma partirà dalla quarta fila con vicino Norman Nato (Rokit Venturi). Poi la seconda Nissan, quella di Oliver Rowland, e la seconda Porsche, quella di Pascal Wehrlein. Decisamente deludenti sia le attese Jaguar di Sam Bird (21°) e Mitch Evans (18°) sia le Audi di Lucas di Grassi (22°) sia di René Rast (15°). Grazie ai 3 punti della Superpole, Vandoorne ha già riguadagnato una posizione nella generale scavalcando Robin Frijns (Envision Virgin): il belga è terzo a quota 36, l'olandese quarto a 34.