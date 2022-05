FE, Mortara (Rokit Venturi) in Pole nel 2^ EPrix di Berlin. Anche Frijns (Envision) in prima fila

BERLINO – Cambiando la direzione di marcia (oraria) il risultato non cambia: Edoardo Mortara ha conquistato a Berlino la seconda Pole consecutiva, dopo quella di ieri cui era poi seguita anche la vittoria dell'ePrix. Anche le ultime doppie pole erano state ottenute sull'asfalto dell'ex scalo internazionale di Tempelhof: nel 2020 ci riuscirono entrambi i piloti della Ds Techeetah, prima Antonio Felix Da Costa e poi Jean Eric Vergne (all'inizio della stessa stagione ce l'aveva fatta anche Alexander Sims con la Bmw Andretti a Diriyah).

Lo svizzero con passaporto anche italiano che corre per i monegaschi della Rokit Venturi, partner della Maserati dalla prossima stagione, è stato il più veloce nel proprio raggruppamento e negli scontri diretti ha eliminato nell'ordine Nick Cassidy (Envision) e Nyck de Vries (Mercedes Eq) prima di aver ragione anche di Robin Frijns (Envision), che aveva fatto registrare il secondo crono nell'altro gruppo.

Malgrado il miglior tempo nel primo “girone”, il leader del mondiale Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) è uscito di scena nel quarto in cui era opposto a Andrè Lotterer (Porsche Tag Heuer), fermato poi da Frijns in semifinale dopo che l'olandese si era sbarazzato di Da Costa. L'ottavo qualificato alla Superpole, Lucas di Grassi con la seconda monoposto della Rokit Venturi, non era riuscito a superare lo “scoglio” de Vries.

Mortara, che ha di nuovo mosso la classifica dopo l'en plein di ieri (28 punti) riducendo a due lunghezze il ritardo da Mitch Evans (Jaguar), il terzo della generale, sarà affiancato in griglia da Frijns, mentre dalla seconda fila scatteranno de Vries e Lotterer seguiti da Da Costa e Di Grassi e da Vandoorne e Vergne, “risucchiato” verso l'alto dopo le retrocessione di Cassidy, che partirà ultimo. Per Antonio Giovinazzi una qualifica discreta: l'italiano della Dragon Penske partirà dall'ottava fila, sedicesimo, a fianco di Jake Dannis (Avalanche Andretti), giusto una posizione meglio del suo compagno di squadra Sergio Sette Camara. Il via poco dopo le 15, come ieri.