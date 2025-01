FE, a Nissan il record dei sorpassi nella passata stagione. Omaggio al Messico con una bevanda Zen

CITTÀ DEL MESSICO – È ispirata alla filosofia zen, sinonimo di contemplazione e astrazione meditativa, la prima bevanda senza zuccheri aggiunti né caffeina. Si chiama Zerenergy e l'ha sviluppata il Nissan Formula E Team, che in Messico, dove sabato si corre il secondo ePrix della stagione 11, è di gran lungo la scuderia con il maggior supporto con il 30% dei tifosi. La bibita è in qualche modo coerente con i valori del mondiale a zero emissioni, che vuole essere sostenibile dal punto di vista ambientale e anche inclusivo.

Fortunatamente per il capo delle operazioni, il manager italiano Tommaso Volpe, la bevanda è meno coerente con il modo di gareggiare di Oliver Rowland, che sicuramente medita, ma di sicuro in pista non contempla. A dirlo sono i numeri: nel corso della passata stagione l'asso britannico, quarto alla fine anche per essere stato costretto a saltare per motivi di salute le due gare di Portland, si è guadagnato il titolo di “Pilota del sorpasso”. Nei vari ePrix ha guadagnato complessivamente 64 posizioni.

La stessa scuderia, della quale faceva parte anche il franco argentino Sacha Fenestraz, ha anche contabilizzato il primato di sorpassi. Nel corso del campionato sono stati complessivamente 419, l'11% di quelli registrati complessivamente. «L'Autódromo Hermanos Rodríguez è riconosciuto come uno dei circuiti più emozionanti e i nostri tifosi famosi per la loro passione – ha chiarito Humberto Gomez, senior marketing Director di Nissan Mexicana – e pertanto, volevamo fare qualcosa di molto speciale per loro, in un modo che solo Nissan può fare, innovando oltre l'ordinario».

Quello del Messico è il quarto mercato globale del costruttore giapponese e non a caso la parte della tribuna che si affaccia sul traguardo sarà occupata esclusivamente da sostenitori del marchio. La nuova bibita ha «ingredienti rilassanti e aromi di fiori di ciliegio, ispirati alla livrea a tema Sakura» delle monoposto e della squadra. È caratterizzata da una miscela di elementi naturali, tra cui Yuzu, un frutto giapponese noto per i suoi effetti calmanti, magnesio per ridurre l'ansia, L-teanina per favorire il rilassamento, acido ascorbico per ridurre i livelli di cortisolo e migliorare l'umore, nonché sale rosa per un'idratazione ottimale. Il tono frizzante della Zerenergy deriva invece dai fiori di ciliegio, da fragola, vaniglia e agave.