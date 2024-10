FE, Nissan svela la nuova livrea della monoposto Gen3 Evo: al via della stagione 11 con Rowland e Nato

VIRY-CHÂTILLON – Evoluzione e non rivoluzione. Nissan si appresta ad affrontare la stagione 2024-25 di Formula E con la nuova monoposto Gen3 Evo e una formazione parzialmente rivista. Infatti ad affiancare il confermato Oliver Rowland ci sarà Norman Nato, quest’ultimo tornerà a vestire la tuta del costruttore giapponese dopo un solo anno trascorso tra le file del team Andretti. A dirigere le operazioni ci sarà sempre Tommaso Volpe alla sua quinta stagione nel Nissan Formula E Team.

Reduce da un campionato vissuto tutto in crescendo, la squadra giapponese ha terminato la Season 10 al quarto posto nella classifica team e ha ottenuto il terzo in quella riservata ai costruttori. Un miglioramento esponenziale, se paragonato a quanto ottenuto nella stagione precedente, frutto di un lavoro maniacale sull’affinamento della vettura, sia sul powertrain che sul lato software, oltre che da parte di tutta la squadra.

Tale risultato è stato raggiunto anche grazie al nuovo quartier generale. Perché, durante la scorsa stagione, il Nissan Formula E Team si è spostato da Le Mans, ex sede del team Dams, alla volta di Viry-Châtillon al fianco di Alpine F1. La nuova struttura di oltre 2.600 metri quadrati, che sorge alle porte di Parigi, ha consentito alla squadra di massimizzare il suo potenziale sfruttando una nuova officina e, soprattutto, un simulatore avanzato per consentire di preparare al meglio sia i piloti che l’assetto delle vetture in vista di ogni e-Prix.

Il verdetto della pista parla chiaro e, in vista della prossima stagione, in Nissan hanno alzato ulteriormente l’asticella. La nuova e-4ORCE 05 sarà in grado di offrire un’accelerazione bruciante, scattando da 0 a 100 km/h in appena 1,82 secondi, oltre a garantire una velocità massima di circa 322 km/h. Per la prima volta le Formula E saranno dotate della trazione integrale. Oltre a disporre di un powertrain aggiornato sul posteriore, le monoposto potranno sfruttare anche la trazione anteriore tramite il motore che entrerà in funzione durante l’uso dell’Attack Mode.

Se la potenza complessiva resterà invariata, con 300 kW in gara e 350 kW in qualifica e in fase di attacco negli e-Prix, la capacità rigenerante verrà incrementata dal 40 al 50%. Per raggiungere tale obiettivo, Nissan ha ulteriormente sviluppato il lato software per gestire sia il consumo della batteria che l’efficienza complessiva nell’arco della gara. Dal punto di vista aerodinamico, la monoposto è stata ulteriormente affinata presentando un nuovo alettone anteriore e nuove appendici aerodinamiche sulla fiancata.

Per la prossima stagione, Nissan ha scelto di confermare la livrea ispirata al fiore di sakura: il ciliegio celebre in tutto il modo per la sua suggestiva fioritura. Simbolo di rinascita, fin dall’introduzione all’inizio della stagione 9, la grafica è stata subito apprezzata divenendo una caratteristica distintiva del marchio nipponico nella serie elettrica. Leggermente rivista, rispetto a quella della passata edizione, la livrea esprime appieno il DNA giapponese oltre a sottolineare il lato green della Formula E.

Tra i pretendenti al titolo dello scorso campionato, Rowland è stato uno dei principali protagonisti della Season 10 della serie full electric. Il trentaduenne inglese ha infatti conquistato due e-Prix, vincendo a Misano e nell’ultima gara della stagione a Londra, oltre a salire quattro volte sul podio terminando al quarto posto nella classifica piloti. Nato sarà, invece, un gradito ritorno in Nissan. Il trentaduenne nativo di Cannes, nella sua ultima stagione con la squadra nipponica, ha infatti ottenuto il secondo posto nell’e-Prix di Roma.

Tommaso Volpe, General Manager di Nissan Formula E, ha espresso grande entusiasmo in vista del ritorno in pista: « Stiamo lavorando con determinazione ed entusiasmo per prepararci al meglio alla nuova stagione e prendere confidenza con la vettura GEN3 Evo. Il nostro nuovo impianto di Viry-Châtillon è pienamente operativo e ci ha permesso di massimizzare il potenziale della squadra. Nato si è ambientato rapidamente, conosce già la maggior parte del team e questo ha reso le cose più facili. Insieme a Rowland siamo certi di avere una formazione forte pronta a lottare per vittorie e podi nella prossima stagione. Siamo pienamente concentrati a migliorare costantemente e a riprendere da dove abbiamo lasciato qualche mese fa, con l'obiettivo di raggiungere i vertici della classifica».

Il primo appuntamento in pista è previsto in occasione dei test pre-stagionali di Valencia, in scena dal 4 al 7 novembre. A tal proposito, anche se manca ancora l’ufficialità, per la sessione tutta al femminile Nissan dovrebbe schierare le ragazze del programma Alpine Academy: vale a dire Sophia Floersch e Abbi Pulling. La stagione 11 di Formula E scatterà ufficialmente il 7 dicembre con l’e-Prix di San Paolo in Brasile.