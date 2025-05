FE, Nissan e Yamaha protagoniste giapponesi del doppio EPrix di Tokyo. Si corre sabato e domenica

TOKYO – La seconda volta della Formula E in Giappone coincide con il giro di boa della stagione 11. A Tokyo, nel circuito ricavato attorno al centro congressi Big Sight, sabato e domenica e si corrono gli ePrix 8 e 9, sul totale di 16 del calendario 2024/25. Dopo il debutto singolo dello scorso campionato – una sola gara, vinta dalla Maserati con Maximilian Günther, adesso al volante di una delle due monoposto della Ds Penske – l'appuntamento è già diventato doppio. E quanto pare sarà confermato in questa versione anche nella stagione 12, della quale è in corso di definizione il programma, che Il Messaggero aveva anticipato in occasione degli ePrix di Monaco.

L'evento è doppio anche per quanto riguarda l'interesse per i marchi giapponesi. Nel 2024 l'attenzione era concentrata sulla Nissan e, in particolare, su Oliver Rowland, che si presentava a Tokyo con due podi consecutivi alle spalle. Aveva infiammato il pubblico con la sua storica pole, anche se al traguardo aveva dovuto accontentarsi della piazza d'onore, poi riscattata in Italia nella gara successiva, con l'affermazione a Misano Adriatico, a “casa” di Maserati.

Quest'anno il britannico è in testa alla classifica individuale con un ampio margine (48 punti sul secondo, Antonio Felix da Costa con la Porsche della scuderia ufficiale Tag Heuer) e Nissan è seconda nella graduatoria a squadre e ampiamente al comando del trofeo costruttori grazie anche ai punti raccolti dalla cliente Neom McLaren (quinta) e dai suoi piloti (il giovane Taylor Barnard è quarto assoluto). Parte degli eccellenti risultati di Nissan (tre vittorie e due secondi posti per Rowland e otto podi in totale considerando anche i piazzamenti della McLaren) sono ascrivibili anche ai protagonisti italiani della scuderia: Tommaso Volpe, il numero uno di Nissan delle operazioni in Formula E, Francesca Valdani, la Team Manager, e l'ingegnere Giuseppe Anselma.

L'interesse è doppio perché mentre nella primavera del 2024 venivano "solo" annunciati l'ingresso di un nuovo costruttore, Lola Motors, e la collaborazione con Yamaha, adesso il team anglo-nippo-tedesco (Abt) è una realtà. Con Lucas di Grassi, la scuderia è già salita sul podio, secondo nell'ePrix di Miami, destinazione che dovrebbe “sopravvivere” anche nel prossimo calendario, anche se difficilmente si correrà ancora all'Homestead Speedway. Il via a entrambe le gare giapponesi verrà dato poco dopo le 8 italiane.